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Kızılay, 'huzur hakkı' iddiasını da yalanladı

Türk Kızılay, bir gazetenin Genel Başkan Kerem Kınık ile bazı yöneticilere "huzur hakkı" ödentisi yapıldığı iddiasını yalanladı. Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada; "Haberde iddia edildiği miktarda bir huzur hakkı ödentisi söz konusu değildir" denildi.
25 Ağustos 2021 13:47
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Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu gazetenin paylaştığı denetim raporunun, Kızılayın Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile paylaştığı bilgiler olduğu ve ilgililerin erişimine açık olduğu belirtildi.

KAP üyesi şirketlerin yasanın emrettiği her türlü bilgi ve belgeyi yasanın öngördüğü zamanda KAP'a bildirdiği ifade edildi. Açıklamada, "Bu yanıyla da haberin içerisinde okuyucuya hissettirilen 'gizli-kapaklı' işler iması iyi niyetten uzak ve tamamen bir algı oluşturmaya dönüktür." ifadesine yer verildi.

- "Kızılayın sahip olduğu varlıkların şirketlere aktarıldığı iddiaları gerçek dışıdır"

Sadece bağışlarla varlık gösteren insani yardım kuruluşlarının karşılaştığı en büyük sorunlardan birisinin sürdürülebilir finansman sorunu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı.

"Türk Kızılay bünyesinde çalışan yaklaşık 11 bin profesyonelle oluşturduğu Kan Hizmetleri, Afet ve İnsani Yardım kapasitesinin sürdürülebilirliği açısından kökleri tarihimizde çokça bulunan vakıf akarı geleneğini modernize ederek Kızılay yatırım modeliyle devam ettirmektedir. Türk Kızılayın faaliyet alanına destek amaçlı kurulmuş şirketleri barındıran Kızılay yatırım şirketlerinin tek sahibi Türkiye Kızılay Derneğidir. Bu nedenle haber içerisinde yer alan ve Kızılayın sahip olduğu varlıkların şirketlere aktarıldığını düşündüren tüm ifadeler gerçek dışıdır. Yatırım Grubunun kullandığı fabrika, hastane ve benzeri taşınmazların tamamı Türkiye Kızılay Derneğine aittir ve şirketler bu taşınmazlar için kira ödemektedir."

Türk Kızılay Yatırımın kurulduğu 2018'den bugüne kadar Türkiye Kızılay Derneğine 150 milyon lira gelir ve 15 milyon lira kira aktardığı, yine aynı tarihlerde Kızılaya daha fazla gelir kazandırmak için yarattığı öz kaynaklarıyla 200 milyon lira tutarında yatırım yaptığı açıklandı.

Ayrıca Erzincan ve Afyonkarahisar'da yeni maden suyu hatları, Malatya'da büyük yerleşim sistemleri fabrikası gibi yatırımların bulunduğu bildirildi.

- "Haberde iddia edildiği miktarda bir huzur hakkı ödentisi söz konusu değildir"

Türk Kızılay Yatırımın ilgili gelir getirici şirketleri işletmeye başladıktan sonra satışlarını ciro bazında 4 kat, karlılık bazında ise 9 kat artırdığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tamamen sektör profesyonellerinin idaresinde olan, yine sektörlerinin ileri gelenlerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak bünyelerinde görev aldığı Kızılay Gelir Getirici Şirketlerinde bugün itibarıyla 1513 kişi çalışmaktadır. Haberde iddia edildiği miktarda bir huzur hakkı ödentisi söz konusu değildir. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a mevzuat gereği Yönetim Kurulu başkanlıklarını da yapması nedeniyle tahakkuk eden ödentinin nasıl kullanıldığı daha önceki açıklamamızda yer almaktadır. Türk Kızılaya yönelik haksız ve ölçüsüz eleştirilerin ne ülkemizdeki ne de dünyanın dört bir yanında Kızılayı bekleyen ihtiyaç sahiplerine hiçbir faydası yoktur. Kızılay 153 yıldır merhametli milletimizin iyilik bayrağını dalgalandırmaktadır ve dalgalandırmaya devam edecektir."
Anadolu Ajansı
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