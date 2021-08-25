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Ormanı yakanı ihbar eden Özlem: Vatandaşlık görevimi yaptım

Antalya'nın Akseki ilçesinde, büyük Manavgat yangınıyla eş zamanlı başlayan orman yangınını çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Ali Y.'yi ihbar eden Özlem T. (40), ilk kez konuştu. Ali Y.'nin sevgilisi olmadığını söyleyen Özlem T., "Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Kayıtlarda da mevcut, para karşılığı yaktığını ifade ediyor" dedi.
25 Ağustos 2021 14:13
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Ormanı yakanı ihbar eden Özlem: Vatandaşlık görevimi yaptım

Akseki'de geçen haziran ayında çıkan Güçlüköy- Manhayıt yangını ve büyük Manavgat yangını ile eş zamanlı 28 Temmuz gecesi çıkan Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi yangınıyla ilgili gözaltına alınan Ali Y., 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı. Ali Y.'yi, yaptığı bir telefon görüşmesinde, kendisinin para karşılığında yangın çıkardığını söylediği ve telefonundaki uygulama sayesinde görüşmelerin ses kaydını aldığını anlatan Özlem T.,'nin ihbar ettiği ortaya çıktı.

'SEVGİLİM DEĞİL YAKIN KÖYLÜM'

Ali Y.'yi ihbar eden ve sevgilisi olduğu öne sürülen Özlem T., Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada Ali Y.'nin sevgilisi olduğu yönünde iddiaları yalanlarken, "Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Bu şahıs benim erkek arkadaşım falan değildir. Herhangi bir bağım veya ilişkim yoktur. Yakın köylümdür" dedi.

'VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

Ali Y. ile aralarında geçen konuşmanın detaylarını da aktaran Özlem T., şu şekilde konuştu:

"Şahıs madde bağımlısıdır. Bana tam olarak Gündoğmuş ve Akseki tarafını yaktığını ve köye yakın yerler dahil olmak üzere daha da yakacağını belirtti. Kayıtlarda da mevcut, para karşılığı yaktığını ifade ediyor. 'Para karşılığı yaktım' diyor. Azmettiren şahıslar her kimse Türkiye'nin belirli bölgelerinde bu şekilde madde bağımlılarını para karşılığı kullandıklarını zannediyorum. 3-5 kuruş para karşılığı ormanlarımızı yaktırdıklarını düşünüyorum. Manhayıt ve Gündoğmuş yangınlarından bahsetti. Kendi köylerini de yakacağı yönünde beyanda bulundu. Şahıs bana bu beyanlarda bulunur bulunmaz, ben ihbarımı yaptım. Zannediyorum, yangını çıkardığı zamandan 10 gün sonra falan konuştuk. Ses kayıtlarını devletimizin yetkili birimlerine verdim. Ben vatandaşlık görevim gereği, Alanya'da durduğum için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdim. Onlar da görevlerini en iyi şekilde yaptılar. Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile teyit ettiler. Şahsa yönelik gereken incelemeler, kriminal çalışmaları yaptılar. Her ne kadar inkar etse de yapılan incelemeler sonucu teyit ettiler. Gereken işlemleri de yaptılar diye düşünüyorum."

'KARDEŞİM BOŞBOĞAZDIR'

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Ali Y.'nin ağabeyi Alaattin Y. de kardeşinin alkol ve madde bağımlısı olduğunu anlatmış ve "Kardeşim alkol aldığı zaman bir yerde gündem olan ne varsa onu 'ben yaptım' derdi. Sağa sola hava atmak ve göz korkutmak için böyle yapardı. Kesinlikle kardeşim böyle bir şey yapamaz. Kardeşim hayvansever biridir. Biz böyle bir şey yapmayız. Kardeşim boşboğazdır. Üstüne atılan bu şeyler hoş değil" demişti.
DHA
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