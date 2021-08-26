60 yaş üstü öğretmenler hangi durumda idari izinli sayılacak?
2021/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecek
|26 Ağustos 2021 00:05
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Okullar 6 Eylül'de açılacak. Öncesinde ise mesleki çalışmalar yapılacak.
Sıkça sorulduğu için bir hususu yeniden açıklamak gerekiyor.
İdari izinlere ilişkin 2021/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Genelgede yer alan düzenlemeye göre, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri öğretmenler, idari izinli sayılmaya devam edilecektir. Sadece yönetici pozisyonlarındakiler idari izinli sayılmayacaktır.
İşte halen yürürlükte olan 2021/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
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