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O ülke en tembelini seçti! 117 saat yattı, 3 bin TL ödül aldı

Karadağ en tembelini seçti. Düzenlenen yarışmada 117 saat yatan kişi ülkenin en tembeli seçildi. Ödülü de yaklaşık 3 bin Türk Lirası oldu.
25 Ağustos 2021 14:34
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O ülke en tembelini seçti! 117 saat yattı, 3 bin TL ödül aldı

Karadağ'da, bu yıl sekiz katılımcıyla 20 Ağustos Cuma günü başlayan yarışmada, "en tembel vatandaş" unvanını kazanan yarışmacı 117 saat yatan Duda Aleksic oldu.

Hiçbir şey yapmayarak yaklaşık 3 bin Türk lirası (300 euro) değerindeki ödülün sahibi olan Aleksic, Avrupa'da eşine rastlanmayan yarışmada 117 saat yatarak yeni rekor kırdı.

Uyudular, telefon kullanabildiler

Yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

En uzun rekor 52 saatti

Karadağlıların "tembel" olarak nitelendirilmesinden yola çıkarak tertiplenen yarışmada, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak yarışmacıların, sekiz saatte bir tuvalete gitmelerine izin verildi.

Yarışmada en uzun yatma rekoru 52 saat olarak kayda geçmişti.
Anadolu Ajansı
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