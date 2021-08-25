https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yüksek lisanslı öğretmenlerin ek ders ücretlerinde 2 puanlık artış

Yayımlanan toplu sözleşme metnine göre yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 2 ila 5 oranı arasında artış yapılmıştır.
25 Ağustos 2021 14:35
+Aa- Yazdır
Yüksek lisanslı öğretmenlerin ek ders ücretlerinde 2 puanlık artış

25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme mutabakatı yayımlanmıştır.

2019 yılında yapılan 5. dönem toplu sözleşmelerinde yüksek lisans yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin % yüzde 5, doktora yapmış öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ise yüzde 10 oranında artırımlı ödenmesi kararı alınmıştı. Bu oranlar 6. dönem toplu sözleşmede sırasıyla %7 ve %15'e yükseltilmiştir.

Dolaysıyla, yüksek lisans yapan öğretmenlere fiilen girdikleri dersler için ödenen ek ders ücreti, 5. dönem toplu sözleşmeye göre %2, doktora yapanların ise %5 oranında artırılmıştır. Temmuz 2021 tarihi itibariyle ek ders ücretlerini görmek için tıklayınız.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yurt dışında hukuk okuyan Türk öğrencilere burs
25 Ağustos 2021 11:29		 MEB'de Daire Başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda düzenleme
25 Ağustos 2021 10:43
Öğretmenlerin yüzde 83'ü aşı oldu
25 Ağustos 2021 10:09		 Özel okullar öğrencisini de yatırımcısını da kaybetti
25 Ağustos 2021 10:08
Hem öğretmenler hem öğrenciler için aşı olmayana hayat zor!
25 Ağustos 2021 09:13		 Ders zili için 42 önlem
25 Ağustos 2021 07:37
İlköğretim Haftası, 13-17 Eylül tarihleri arasında kutlanacak
24 Ağustos 2021 20:23		 Depremin etkilediği Elazığ'da yeni okul binaları yükseliyor
24 Ağustos 2021 19:55
Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi
24 Ağustos 2021 19:48		 Bakan Özer: Öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız
24 Ağustos 2021 17:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - Hatay'dan İstanbul'a gezmeye gitti, Ankara'da öldü15:14 - İcra Dairesi, Belediyenin hesaplarına haciz koydu, belediye ödeme yapamadı15:14 - Keçiören Belediyesinden Etlik semt pazarındaki büyük kavga için açıklama15:11 - Usta sanatçı Metin Çekmez hayatını kaybetti15:10 - Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar arttı15:08 - Kira, maaşı yakaladı! İşte kiracı ve ev sahibinin hakları
15:00 - Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı, 180 bin liraya satıldı14:55 - Kastamonu'da yürek yakan an! Selde ölen genç kızın eşyaları bulundu14:54 - Boya badana eğitimi gören 12 kadın köy okullarını boyuyor14:52 - Türk lise öğrencisinin makalesi NASA'nın web sitesinde yayınlandı14:46 - Kılıçdaroğlu 'iltica merkezi' iddiasını sürdürdü14:41 - İBB muhabirinden hastane personeline saldırı
14:40 - AYM, öğrencisini uygunsuz ilişkilere teşvik eden öğretmenin cezasını uygun buldu!14:35 - Yüksek lisanslı öğretmenlerin ek ders ücretlerinde 2 puanlık artış14:34 - O ülke en tembelini seçti! 117 saat yattı, 3 bin TL ödül aldı14:28 - İYİ Parti'li Çıray'ın, RTÜK Başkanı hakkındaki suç duyurusuna ret14:26 - Kayseri'den lüks araçla Samsun'a gelip hırsızlık yaptılar
14:22 - Belediye başkanı düğün konvoyundan aldığı bahşişle vatandaşlara çay ısmarladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6. dönem Toplu Sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı
Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz özür diledi
233 memur sendikasının 192'si kapanabilir
Kira, maaşı yakaladı! İşte kiracı ve ev sahibinin hakları
Genele yönelik toplu sözleşmede hangi maddeler yeni, hangi maddeler eski!
Instagram'da bir dönem kapanıyor: Yukarı kaydır özelliği kalkıyor
1 litre sütün fiyatı 9 liraya dayandı: Artış devam edecek mi?
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine atama yapıldı
Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda yapılan hangi düzenlemeler yeni!
Karakolda ölümle ilgili 12 polise dava
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
behçet süleymanoğlu 1
kozmoğrafya 1
aydın ölmez çiçeği 1
dolunay 2
elektrik bakım ve onarım çalışması 1
deodorant 3
Goriot Baba 4
Çözüm üretmek 1
şüpheli varyantlar 2
kişinin vicdanı ile arasına girme 1
SON İLANLAR
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Aybastı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Dabel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam