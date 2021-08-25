Yüksek lisanslı öğretmenlerin ek ders ücretlerinde 2 puanlık artış
Yayımlanan toplu sözleşme metnine göre yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 2 ila 5 oranı arasında artış yapılmıştır.
|25 Ağustos 2021 14:35
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25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme mutabakatı yayımlanmıştır.
2019 yılında yapılan 5. dönem toplu sözleşmelerinde yüksek lisans yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin % yüzde 5, doktora yapmış öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ise yüzde 10 oranında artırımlı ödenmesi kararı alınmıştı. Bu oranlar 6. dönem toplu sözleşmede sırasıyla %7 ve %15'e yükseltilmiştir.
Dolaysıyla, yüksek lisans yapan öğretmenlere fiilen girdikleri dersler için ödenen ek ders ücreti, 5. dönem toplu sözleşmeye göre %2, doktora yapanların ise %5 oranında artırılmıştır. Temmuz 2021 tarihi itibariyle ek ders ücretlerini görmek için tıklayınız.
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