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İBB muhabirinden hastane personeline saldırı

Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde güvenlik görevlileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi muhabiri tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya ilişkin Öz sağlık iş sendikası tarafından açıklama yapıldı.
25 Ağustos 2021 14:41
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İBB muhabirinden hastane personeline saldırı

Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde iddiaya göre güvenlik görevlileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) muhabirlik yapan Tuba Semiz tarafından şiddete uğradığı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde İBB muhabirinin kendisine şiddet uygulandığı iddialarının ardından Öz Sağlık İş Sendikası tarafından Esenler Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada, Öz Sağlık İş Sendikası 2 nolu Şube Başkanı Erdem Dinç, Hastane güvenlik görevlilerinin iftiraya uğradığını olayın Tuba Semiz tarafından gerçekleştiğini söyledi.

Güvenlik görevlilerin olayla ilgili kamera kayıtlarının bulunduğunu ifade eden Öz Sağlık İş Sendikası 2 nolu Şube Başkanı Erdem Dinç, "

Güvenlik görevlilerimizin bu olayla ilgili tavır ve davranışları kamera kayıtları ve hastane yöneticiliği şahitleriyle sabittir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi muhabiri olmak yalan ve iftiralarda bulunmak için cesaret sebebi midir? Güvenlik görevlisi üyelerimiz diğer hasta ve hasta yakınlarının zarar görmemesi için mukavvemette bulunmamışlardır. Bu konu üzerinden sağlık sistemi ve sağlık çalışanlarımızın tamamı ve hastanemiz hedef alınmıştır. Görevleri gereği kendilerine tanımlanmış görev alanlarında olaylara müdahale eden üyelerimizi çeşitli iddia ve ithamlarla karalamak istemişlerdir. Kamu ve sağlık hizmetinin aksamasına da sebebiyet vermişlerdir. Üstelik bahsettiğimiz kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi kurumsal bir yapıda televizyon muhabirlik tanımını kullanmak suretiyle işlerini yapmaya çalışan sağlık çalışanlarını karalamış yetmemiş sosyal medya üzerinden de algı operasyonları yapmıştır. Biz canımız pahasına bu mücadeleyi verirken herkes kendi hakkının hududunun dışına çıkarak görevimizi engelleyecek davranışlar gösteremez. Üyemiz olan güvenlik görevlilerimiz de bir sağlık çalışanı olarak görevlerini yapmışlardır" diye konuştu.

"Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar hapis cezasına çarptırılmalı"

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan şehir magandalarının en ağır ceza alması için yetkililere seslenen Dinç, "Ağır hapis cezası kamu sağlık hizmetlerinin şiddet uygulayan kişilere bir süre ücretli hale getirilmesi ağır para cezaları gibi caydırıcı yaptırımların bir an evvel hayata geçirilmesini bekliyor sağlık emekçilerine şiddet uygulayan şehir magandalarının en ağır şekilde cezalandırılmalarını yetkililerden acilen talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, konuyla ilgili olarak hastane yönetimi ve sendikalar tarafından hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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