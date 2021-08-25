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Türk lise öğrencisinin makalesi NASA'nın web sitesinde yayınlandı

Lise öğrencisi Derya Karadeniz'in uzayda yaşam olup olmadığı konusundaki yazmış olduğu "Oberon" isimli makale NASA'nın web sitesinde yayınlandı.
25 Ağustos 2021 14:52
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Türk lise öğrencisinin makalesi NASA'nın web sitesinde yayınlandı

Kocaeli'nde Fen Lisesi öğrencisi Derya Karadeniz, NASA'nın liseler arası düzenlemiş olduğu "Bir Günlük Bilim İnsanı" makale yarışmasına katıldı.

Derya Karadeniz'in "Oberon" isimli makalesi NASA'nın web sitesinde yayınlandı. Karadeniz süreci anlattı:

"Yarışmanın adı 'Bir Günlük Bilim İnsanı'. Uluslararası olarak bütün dünyada düzenleniyor. Ben de bu yarışmayı okulumuz aracılığıyla gördüm ve bu yarışmaya bir makale yazıp göndermeyi istedim. Yarışmanın sonucunda makalem NASA'ya gönderilecek makaleler arasında seçildi. NASA'nın web sitesinde yayınlandı. Bu hepimizi çok mutlu etti. Benim için çok sevindirici bir haber oldu."

Liseli Derya'nın başarısı hem okulunda hem de ailesi arasında büyük sevince neden oldu.

"İklim değişikliği ile başetmemiz için bir yol gösterebilir"

Lise öğrencisi Karadeniz, Oberon isimli makaleyi yazma gerekçesini bilim dünyasında da sıkça tartışılan ve günlük hayatımıza etkileri görülen iklim değişikliğini gerekçe gösteriyor.

"Makalem Uranüs'ün ikinci en büyük uydusu Oberon hakkındaydı. Oberon'a neden daha çok gidilmeli konulu bir makale yazdım. Biliyorsunuz şu anda dünyada küresel ısınma ve iklim değişikliği tartışılıyor. Bazı yerler aşırı soğuyor, bazı yerler aşırı ısınıyor. Bunun sonucunda ben de başka gezegenlerden belki bir şeyler bulabilirim diye düşündüm. Mesela Oberon çok soğuk. Eğer orada bir yaşam varsa örneğin bir bakteri türü yaşıyorsa bu bize iklim değişikliği ile başetmemiz için bir yol gösterebilir."

Derya Karadeniz'in makalesine NASA'nın sitesinden ulaşılabiliyor.
TRT
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