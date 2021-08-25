Kastamonu'da yürek yakan an! Selde ölen genç kızın eşyaları bulundu
|25 Ağustos 2021 14:55
|+Aa- Yazdır
Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu'nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü, onlarca araçta sel sularıyla birlikte denize Ezine Çayı üzerinden denize sürüklendi. Sel felaketinin yaşandığı sırada markette çalışırken yakalanan Gizem Meryem Özgün, sele kapılarak hayatını kaybetti. Gizem Meryem Özgün'ün cenazesi, sel sularının çekilmesiyle bulunarak toprağa verildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor. Ellerinde küreklerle zarar gören ve balçıkla kaplanan iş yerlerinin temizliğine yapan komandolar, Gizem Meryem Özgün'ün hayatını kaybettiği markette temizlik çalışması yaptığı sırada balçıkların içerisinde cep telefonu buldu. Telefonun kabında 50 lira para ile kredi kartı ve anahtarlar çıktı. Komandoları duygulandıran malzemeler, tutanak tutularak muhafaza altına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı, 180 bin liraya satıldı
25 Ağustos 2021 15:00
|Türk lise öğrencisinin makalesi NASA'nın web sitesinde yayınlandı
25 Ağustos 2021 14:52
|Vali açıkladı: Selzede yaşadıklarına rağmen sofra kurarak ağırladı
25 Ağustos 2021 14:01
|Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor
25 Ağustos 2021 12:58
|Dünyada son 30 yılda hipertansiyon hasta sayısı iki katına çıktı
25 Ağustos 2021 12:53
|Asker olmak isteyen zihinsel engelli genç için temsili 'asker eğlencesi' düzenlendi
25 Ağustos 2021 11:52
|'Cami bombalayacak' iftirası atılan general terörle mücadelenin başına getirildi
25 Ağustos 2021 11:16
|Aşısız kişilerin hastaneye yatma ihtimali 29 kat daha fazla
25 Ağustos 2021 11:09
|D vitamini eksikliği için doğal öneriler
25 Ağustos 2021 10:27
|Fransa'da çocuklarının olmayacağı söylendi, Diyarbakır'da ikiz müjdesi verildi
25 Ağustos 2021 10:21