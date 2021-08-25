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2021 \ 2021 yılı toplu sözleşmeleri

Sağlık personelini kapsayan toplu sözleşmede neler değişti?

Bu haberde, sağlık personelini kapayan toplu sözleşmede nelerin değiştiğine yer verilecektir.
25 Ağustos 2021 18:00
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Sağlık personelini kapsayan toplu sözleşmede neler değişti?

Kamu görevlilerine yönelik 6 ncı dönem toplu sözleşmede uzlaşmaya varılan mutabakat metni 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Sağlık hizmetleri kolunda yeni dönem sözleşmede 45 madde yer almaktadır. Bunlardan 13'ü yeni kazanım olarak metne işlenmiştir. Yapılan düzenlemelere aşağıdaki tablodan erişebilirsiniz.26 madde aynen devam ederken, 6 maddede ise oransal yükseltmeler olmuştur.

Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulamasının milli bayramlarda da verilmesi sağlanmıştır. % 20 artırımlı ödenen nöbet ücreti 2022'den itibaren %25 artırımlı ödenecektir. Burada 5 puanlık bir artış olmuştur. Ayrıca, mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar hizmetleri ile entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücretlerinin de %50 artırımlı ödenmesi sağlanmıştır.

Uzman hemşire ve uzman ebelerin özel hizmet tazminatında %2 oranında bir artış yapılmıştır.

İŞTE ÖNCEKİ TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI TABLO
Memurlar.Net - Özel

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