Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar arttı
|25 Ağustos 2021 15:10
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2022 ve 2023 yıllarında kamu personelinin aylıklarına uygulanacak olan artışı içeren 6. dönem toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısına göre 2022 yılı Ocak ayından itibaren bedelli askerlik yapacakların ödeyecekleri tutarlar da artacaktır.
Enflasyon farkının oluşması halinde toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısı daha da artacağı için ödenecek bedelli askerlik tutarı da artacaktır. 2022 Ocak ayı sonrasında bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar ne akdar artacak?
Asker Alma Kanunu'nun bedelli askerlik başlıklı 9 uncu maddesine göre; bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadardır.
Bu hüküm gereğince bedelli askerlik yapacak kamu personeli dahil birçok vatandaşın bedelli askerlik tutarı Temmuz ayı sonrasında 240.000 *0,188787 = 45.308,8 TL olmuştur.
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