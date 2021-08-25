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Usta sanatçı Metin Çekmez hayatını kaybetti

Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, Aydın'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
25 Ağustos 2021 15:11
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Usta sanatçı Metin Çekmez hayatını kaybetti

Türk tiyatroseverlerin ve TV izleyicilerinin pek çok ünlü yapımdan tanıdığı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Son olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Çekmez'in durumunun kötüleşmesiyle sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Tiyatro kariyerine 1962 yılında başlayan Metin Çekmez, daha sonra pek çok sinema ve dizi ile ekranlara gelmişti.

Usta oyuncu, özellikle rol aldığı Süper Baba, Binbir Gece, Adını Feriha Koydum gibi projelerle biliniyordu.

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

26 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Metin Çekmez, Yeşilçam oyuncusu Dinçer Çekmez'in kardeşidir

Gazetecilik eğitimi alan Metin Çekmez, kendi mesleğini yapmayı tercih etmedi ve oyunculuğa olan merakı nedeniyle bu alanda kendini yetiştirmeyi tercih etti.

1962 yılında 'Hamlet' isimli tiyatro oyununda sahneye çıkarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayan usta oyuncu kendi deyimiyle dizi-film sektöründe 'alaylı' olarak yetişti.

1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu oldu.

1972 yılında 'Tatlı Dillim', 1973 yılında 'Yalancı Yarim', 1984 yılında 'Atla Gel Şaban' gibi bir birçok sinema filminin kadrosunda yer alan Metin Çekmez; 1993 yılında 'Süper Baba', 2006 yılında 'Binbir Gece', 2012 yılında 'Adını Feriha Koydum' gibi çeşitli televizyon dizilerinde seyircinin karşısına çıktı.
Anadolu Ajansı
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