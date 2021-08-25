Usta sanatçı Metin Çekmez hayatını kaybetti
|25 Ağustos 2021 15:11
|+Aa- Yazdır
Türk tiyatroseverlerin ve TV izleyicilerinin pek çok ünlü yapımdan tanıdığı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Son olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Çekmez'in durumunun kötüleşmesiyle sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Tiyatro kariyerine 1962 yılında başlayan Metin Çekmez, daha sonra pek çok sinema ve dizi ile ekranlara gelmişti.
Usta oyuncu, özellikle rol aldığı Süper Baba, Binbir Gece, Adını Feriha Koydum gibi projelerle biliniyordu.
METİN ÇEKMEZ KİMDİR?
26 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Metin Çekmez, Yeşilçam oyuncusu Dinçer Çekmez'in kardeşidir
Gazetecilik eğitimi alan Metin Çekmez, kendi mesleğini yapmayı tercih etmedi ve oyunculuğa olan merakı nedeniyle bu alanda kendini yetiştirmeyi tercih etti.
1962 yılında 'Hamlet' isimli tiyatro oyununda sahneye çıkarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayan usta oyuncu kendi deyimiyle dizi-film sektöründe 'alaylı' olarak yetişti.
1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu oldu.
1972 yılında 'Tatlı Dillim', 1973 yılında 'Yalancı Yarim', 1984 yılında 'Atla Gel Şaban' gibi bir birçok sinema filminin kadrosunda yer alan Metin Çekmez; 1993 yılında 'Süper Baba', 2006 yılında 'Binbir Gece', 2012 yılında 'Adını Feriha Koydum' gibi çeşitli televizyon dizilerinde seyircinin karşısına çıktı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Oyuncu Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı
25 Ağustos 2021 07:46
|'TRT'nin yeni dizisinde Kenan İmirzalıoğlu başrolde olacak'
24 Ağustos 2021 21:26
|Neşet Ertaş'ın hayatı sinemaya aktarılacak
24 Ağustos 2021 19:37
|Gökhan Gönül 27 yıl sonra kardeşini buldu
24 Ağustos 2021 11:20
|Deniz Akkaya cezaevine girdi
23 Ağustos 2021 16:58
|Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın villasını satın aldı
23 Ağustos 2021 11:01
|Yıldız Tilbe: Aşı olmayacağım, ölürsem ölürüm
20 Ağustos 2021 09:36
|Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
19 Ağustos 2021 21:43
|Leyla ile Mecnun'nun yeni sezon yayın tarihi belli oldu
19 Ağustos 2021 10:47
|Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
18 Ağustos 2021 19:24