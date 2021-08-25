Keçiören Belediyesinden Etlik semt pazarındaki büyük kavga için açıklama

Ankara'nın Keçiören ilçesinde önceki gün pazaryerinde çıkan olaylarda 13 pazarcı gözaltına alındı. Gözaltına alınan pazarcılar belediyenin A takımındaki kişilerin kendilerine müdahale ettiğini belirttiler.

CHP Keçiören İlçe Başkanı Bülent Gündoğan ise "Kamuoyunda A Takımı diye adlandırılan, belediyenin görevlileri; pazar esnafı arkadaşa fiziki şiddet uygulayıp, müdahale ediyor" açıklamasını yaptı. Gündoğan "Sahada arkadaşlarımızın yaptığı araştırma çerçevesinde, öğrendiğimiz bilgi şu şekilde: Keçiören Belediyesi'nde görevli, başkan yardımcısı diye biliyoruz, bir arkadaş, Pazar esnafı ile bir ürünün kalitesi ve fiyatı konusunda bir münakaşa yaşıyor. Bu münakaşa sonrasında, kamuoyunda A Takımı diye adlandırılan, belediyenin görevlileri; pazar esnafı arkadaşa fiziki şiddet uygulayıp, müdahale ediyor. Bu şiddet sonrasında da benzer olayların devamlı yaşanması neticesinde, zaten Keçiören'deki pazarlarda bir gerginlik var, esnaflar ve belediye çalışanları arasında. Bu fiziki müdahale sonrasında da esnaf ayaklanıyor ve bu konuda ciddi bir tepki gösteriyor. Kamuoyunda görüntülerini de izlediğimiz, birkaç vatandaşımızın yaralandığı, gözaltına alınan esnaflarımızın olduğu olaylar cereyan ediyor. Buradaki sıkıntının sebebi; Keçiören Belediyesi'nin kamusal alandaki yetkisini aşıp, güvenlik birimlerinin yetki alanına girmesi ile başlıyor. A takım isimli grup, parklarda da asayiş ve düzen sağlama yönünde uygulamalar oluyor. Bu grup ile Keçiören esnafı arasında, Keçiören halkı arasında ciddi gerginlikler yaşandığı zamanlar oldu, geçmişte. Bizim burada belediyeye tavsiyemiz: Tabii ki bir güvenlik, asayiş sağlanmak zorunda. Bunun da belediyeye düşen kısımları var. Ancak bunun yolu, sivil giyimli, ne olduğu belirsiz personeller değil de güvenlik kıyafeti giymiş, özel güvenlik belgesi, yetkisi olan; kamu tarafından, emniyet birimleri tarafından yetkilendirilmiş, isimler ve belediye görevlileri aracılığı ile yapılması daha sağlıklı olacaktır. Belediye yetkilerini aşmazsa daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyoruz." dedi

İddialarla ilgili olarak bir açıklama yapan Keçiören Belediyesi ise, "Vatandaşımız satın aldığı şeftalinin çürük olduğunu görünce iade etmek istemiş ancak pazar esnafının küfür ve hakaretlerinin yanı sıra konuyu takip eden zabıta görevlilerine bıçak çekmiş ve saldırmışlardır." dedi.

İşte Keçiören Belediyesinden yapılan açıklama

"Etlik Osmanlı Semt Pazarı'nda meydana gelen olay çürük mal satışı yapan bir pazarcı esnafı ile vatandaşımız arasında yaşanmıştır. Vatandaşımız satın aldığı şeftalinin çürük olduğunu görünce iade etmek istemiş ancak pazar esnafının küfür ve hakaretlerinin yanı sıra konuyu takip eden zabıta görevlilerine bıçak çekmiş ve saldırmışlardır. Bunun üzerine denetim yapan zabıta ekiplerimiz ve belediye görevlilerimiz olayı yatıştırmak için tekrar müdahale etmiş ancak pazar esnafının olayı büyütmesi ile büyük bir arbede yaşanmıştır. Aynı esnaf yanında getirdiği bir kadını küfür ve hakaret etmeye de teşvik ederek olayları iyice provoke etmiştir.

"4 KİŞİ TABURCU EDİLDİ"

Olay yerine intikal eden ve arbedeye müdahale eden polis ekiplerimiz ve çevik kuvvet birimi pazar esnafı tarafından atılan patates ve soğanlarla karşılaşmıştır. Emniyet güçlerimiz olayların daha da büyümemesi için havaya uyarı ateşi de açmıştır. 4 kişinin yaralandığı olayda 13 pazarcı esnafı gözaltına alınmış ve gerekli yasal işlem uygulanmıştır. Yaralanan 4 kişi yapılan müdahalelerin ardından tedavi gördükleri hastaneden taburcu edilmişlerdir.

"MAFYAVARİ YAPILARA İZİN VERMEDİK"

Keçiören'e ve Keçiörenlilere hizmetkar olduğumuz 1994 yılından bugüne kadar şehrimizde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için emniyet birimlerimizle birlikte iş birliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yıllarca pazarlarda oluşturulmak istenen mafyavari gayri resmi yapılara vatandaşımızın huzurlu alışveriş yapabilmesi için izin vermedik. Vatandaşımızı ezdirmemek için pazarlarımızda denetimlerimiz sürekli devam ediyor. Doğru ve dürüst ticaret yapan esnaflarımız ise başımızın tacıdır. Vatandaşımıza hakaret eden, çürük mal satan esnafa da asla müsaade ve müsamaha göstermiyoruz. Vatandaşlarımız pazarlarımızdan gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilirler."