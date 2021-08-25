Hatay'dan İstanbul'a gezmeye gitti, Ankara'da öldü
|25 Ağustos 2021 15:18
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Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Muhammed Uçar, vatani görevi öncesi İstanbul'a gezmeye gitti. Uçar, İstanbul'da kayboldu. 3 gün boyunca kendisine ulaşılamayan Uçar, Ankara'da bir parkta baygın halde bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Uçar, Ankara'da bir hastanede yoğun bakıma alındı. 10 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verse de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uçar'ın cenazesi, Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde gözyaşları arasında defnedildi.
22 yaşındaki Muhammet Uçar'ın dayısı Hikmet Külahlı, "Boğazda vapurdan aradı, görüntülü olarak. Daha sonra görüntü kesildi. 3 gün boyunca telefonu kapandı. Jandarmaya kayıp ilanı yapıldı. Telefon sinyallerinden Kocaeli'ne geldiğini gördük, arkadaşları 'gelmedi, görmedik' dediler. Daha sonra 2 gün beraber kaldıklarını, sonrasında Hatay'a otobüse bindirdiklerini söylediler. 3'üncü gün Ankara Şehir Hastanesi'nden gelen telefonda haberimiz oldu. Polise müracaat ettik. Kimlikleri, 2 telefonu ve sırt çantasına ulaşamadık. Üzerinde 2 bin TL vardı, erişemedik, 5 TL vardı. Ağzında ve omzunda kırık vardı" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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