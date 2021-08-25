YÖK Başkanı Özvar, rektörlerle yarın ilk kez bir araya gelecek
Özvar'ın rektörlerle YÖK'ün geleceğe dair yeni vizyonunu paylaşacağı toplantıda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında üniversitelerde uygulanacak eğitime ilişkin istişarelerde bulunulacak
|25 Ağustos 2021 15:21
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, rektörler ile yarın Ankara'da ilk kez bir araya gelecek.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda, YÖK'ün geleceğe dair yeni vizyonunu paylaşacak Prof. Dr. Özvar, akademik yeni yıl öncesi rektörlere hitap edecek.
Toplantıda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında üniversitelerde uygulanacak eğitime ilişkin karşılıklı istişareler yapılacak.
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