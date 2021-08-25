Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı
Şanlıurfa'da, bir kadının market önüne bıraktığı, içinde 2 yaşındaki çocuğunun olduğu bebek arabası kendiliğinde hareket etti. Bir market çalışanı caddeye doğru giden bebek arabasını koşarak yakalarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
|25 Ağustos 2021 15:37
|+Aa- Yazdır
Bağlarbaşı Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın, içinde 2 yaşındaki bebeğin olduğu bebek arabasını marketin önüne kaldırıma bırakıp, alışveriş için içeri girdi. Bu sırada bebek arabası, kendiliğinden hareket etti.
Durumu fark eden market çalışanı, caddeye inen bebek arabasını koşarak yakaladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kadının, marketin önüne bıraktığı bebek arabasının caddeye, akan trafiğe doğru ilerlediği, market çalışanının da koşarak yakaladığı görüldü.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstiklal Caddesi'nde maske kuralına uyulmadı
25 Ağustos 2021 16:54
|İstanbul'daki okullar, tam zamanlı yüz yüze eğitime hazırlanıyor
25 Ağustos 2021 16:05
|Emekli öğretmen çilingiri beklemedi, 3'üncü kattan düşüp öldü
25 Ağustos 2021 15:29
|Keçiören Belediyesinden Etlik semt pazarındaki büyük kavga için açıklama
25 Ağustos 2021 15:14
|Boya badana eğitimi gören 12 kadın köy okullarını boyuyor
25 Ağustos 2021 14:54
|Belediye başkanı düğün konvoyundan aldığı bahşişle vatandaşlara çay ısmarladı
25 Ağustos 2021 14:22
|Ormanı yakanı ihbar eden Özlem: Vatandaşlık görevimi yaptım
25 Ağustos 2021 14:13
|Samsun'da yoğun bakımdaki hastaların yarısı hiç aşı olmamış kişiler
25 Ağustos 2021 13:54
|İstanbul'da kira artışının en yüksek olduğu mahalle
25 Ağustos 2021 13:24
|Edirne'de kuraklık alarmı kum adacıkları oluştu
25 Ağustos 2021 13:11