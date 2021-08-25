Sözleşme ile gassallara verilen 500 puan temininde güçlük zammının mali getirisi
|25 Ağustos 2021 15:36
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Sözleşme ile gassallara verilen 500 puan temininde güçlük zammının mali getirisi
6. Dönem toplu sözleşme metninde gassal unvanlı kadrolarda bulunanların zam puanları 500 paun arttırıldı. Sözleşme metninde; "Gassal unvanlı kadrolarda bulunanlara 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre ilave 500 puan iş güçlüğü zammı ödenir." ifadesine yer verildi.
Bunun mali getirisi aylık brüt olarak 500*0,059870= 29,93 TL ye karşılık gelmektedir. Bu ödeme ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Özellikle pandemi döneminde zor şartlar altında çalışan gassallar için yapılan bu ödeme az olmakla birlikte yerinde bir ödeme olmuştur.
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