https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den, 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı için ikinci adım

Milli Eğitim Bakanlığı, 750 eğitim müfettiş yardımcısı istihdamı için boş kadro değişikliği yaptı. Kararname 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
25 Ağustos 2021 15:40
+Aa- Yazdır
MEB'den, 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı için ikinci adım

25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede 750 eğitim müfettiş yardımcısı istihdamına dair düzenleme yer aldı.

Hatırlanacağı üzere 6 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle illerde yeniden eğitim müfettişi ve müfettiş yardımcısının istihdamına imkan sağlanmıştı. Eğitim müfettişi ve müfettiş yardımcılarının mali ve sosyal hakları maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısına denktir.

Eğitim müfettiş yardımcısı istihdamı için boş kadro kararnamesinde değişiklik yapılarak 750 adet eğitim müfettiş yardımcısı kadrosu alındı.

375 sayılı KHK'nın ek 24. maddesi gereğince; Milli Eğitim Bakanlığının bu madde kapsamındaki yardımcılık kadrolarına, ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla, öğretmen olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar arasından da atama yapılabilmektedir. MEB'in KPSS yoluyla mı yoksa öğretmenler arasından mı müfettiş yardımcısı alacağı önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Ancak ihdas edilen kadroların derecesi (6 ve 9) KPSS ile alım yapılacağını göstermektedir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı 2021/6 KPSS ile yerleşenleri başlatmadı
25 Ağustos 2021 13:03		 4 Kamu Kurumu toplamda 268 personel almak için ilana çıktı
24 Ağustos 2021 14:02
İki kuruma 6 bin 351 kadrolu işçi alınacak
23 Ağustos 2021 00:25		 Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 kadrolu işçi alınacak
22 Ağustos 2021 22:49
Erdoğan açıkladı: MEB pansiyonlarına 5.872 personel alınacak
22 Ağustos 2021 13:07		 Aile Bakanlığı 4/B'li personelin tercih sonuçlarını açıkladı
21 Ağustos 2021 15:00
Türkiye geneli 113 bin işçi alımı var! İŞKUR acil aranıyor diyerek duyurdu
19 Ağustos 2021 10:01		 KPSS'de 4 doğru, 22 yanlış yaptı. DHBT puanı hesaplanmadı
18 Ağustos 2021 23:58
MSÜ, 200 sözleşmeli personel alımını 2 aydır bekletiyor
18 Ağustos 2021 10:56		 Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 1350 personel alacak
16 Ağustos 2021 14:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:01 - FSM Köprüsü ihalesi sonuçlandı: 508.3 milyona tüm halatları değişecek16:54 - İstiklal Caddesi'nde maske kuralına uyulmadı16:44 - AK Partili Turan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması16:42 - Diyanet, Dini Musiki Kursuna 18 personel alacak16:32 - Korona hastası kadını otobüse alan şoförün bahanesi pes dedirtti16:21 - MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı
16:16 - İzmir'de eğlence merkezi önündeki cinayetle ilgili iki şüpheli tutuklandı16:08 - 3 kurumun boş kadro kararnamesinde önemli değişiklik16:05 - İstanbul'daki okullar, tam zamanlı yüz yüze eğitime hazırlanıyor15:57 - Erdoğan: Her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük15:52 - Turkovac'ın Faz 3 aşamasında ilk dozu Kayseri'de de uygulandı15:40 - MEB'den, 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı için ikinci adım
15:37 - Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı15:36 - Sözleşme ile gassallara verilen 500 puan temininde güçlük zammının mali getirisi15:29 - Emekli öğretmen çilingiri beklemedi, 3'üncü kattan düşüp öldü15:21 - YÖK Başkanı Özvar, rektörlerle yarın ilk kez bir araya gelecek15:18 - Hatay'dan İstanbul'a gezmeye gitti, Ankara'da öldü
15:14 - İcra Dairesinin hesaplarına haciz koyduğu belediye ödeme yapamadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6. dönem Toplu Sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı
Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar arttı
233 memur sendikasının 192'si kapanabilir
Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz özür diledi
Genele yönelik toplu sözleşmede hangi maddeler yeni, hangi maddeler eski!
Kira, maaşı yakaladı! İşte kiracı ve ev sahibinin hakları
Instagram'da bir dönem kapanıyor: Yukarı kaydır özelliği kalkıyor
Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda yapılan hangi düzenlemeler yeni!
1 litre sütün fiyatı 9 liraya dayandı: Artış devam edecek mi?
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine atama yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dengesiz 1
memur çocuğu olmak 2
saç ektirme 2
diyeti bozmak 1
memur olma isteği 1
kobra 1
denizde pitbull saldırısı 2
en sevilen bilgisayar oyunu 3
şüpheli varyantlar 1
naylon staj 2
SON İLANLAR
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Aybastı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Dabel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam