MEB'den, 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı için ikinci adım
|25 Ağustos 2021 15:40
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25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede 750 eğitim müfettiş yardımcısı istihdamına dair düzenleme yer aldı.
Hatırlanacağı üzere 6 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle illerde yeniden eğitim müfettişi ve müfettiş yardımcısının istihdamına imkan sağlanmıştı. Eğitim müfettişi ve müfettiş yardımcılarının mali ve sosyal hakları maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısına denktir.
Eğitim müfettiş yardımcısı istihdamı için boş kadro kararnamesinde değişiklik yapılarak 750 adet eğitim müfettiş yardımcısı kadrosu alındı.
375 sayılı KHK'nın ek 24. maddesi gereğince; Milli Eğitim Bakanlığının bu madde kapsamındaki yardımcılık kadrolarına, ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla, öğretmen olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar arasından da atama yapılabilmektedir. MEB'in KPSS yoluyla mı yoksa öğretmenler arasından mı müfettiş yardımcısı alacağı önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Ancak ihdas edilen kadroların derecesi (6 ve 9) KPSS ile alım yapılacağını göstermektedir.
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