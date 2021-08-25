https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 kurumun boş kadro kararnamesinde önemli değişiklik

25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan dolu boş kadro kararnamesinde, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın kadrolarında önemli değişiklikler yapıldı.
25 Ağustos 2021 16:08
+Aa- Yazdır
3 kurumun boş kadro kararnamesinde önemli değişiklik

Resmi Gazetede yayımlanan dolu boş kadro kararnamesinde kamu kurumlarının kadrolarında önemli değişiklikler yapıldı.

Adalet Bakanlığının kadrolarında 600'e yakın müdür kadrosu ihdası yapıldı. İhdasrın 300'ünü yazı işleri müdürü kadro ihdası oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe gibi bazı boş kadroları iptal edip bunların yerine 2600 adet Asistan kadrosu ve 200 adet Tabip kadrosu aldı.

SGK'da ise boş denetmen, memur, VHKİ kadroları iptal edilip bunlarına yerine 107 adet Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, 17 adet Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, 110 adet Sosyal Güvenlik Denetmeni ve 100 adet de VHKİ kadrosu ihdas edilmiştir.

İŞTE YAPILAN 3 ÖNEMLİ DEĞİŞİLİK
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FSM Köprüsü ihalesi sonuçlandı: 508.3 milyona tüm halatları değişecek
25 Ağustos 2021 17:01		 Diyanet, Dini Musiki Kursuna 18 personel alacak
25 Ağustos 2021 16:42
Sözleşme ile gassallara verilen 500 puan temininde güçlük zammının mali getirisi
25 Ağustos 2021 15:36		 YÖK Başkanı Özvar, rektörlerle yarın ilk kez bir araya gelecek
25 Ağustos 2021 15:21
Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar arttı
25 Ağustos 2021 15:10		 Kızılay, 'huzur hakkı' iddiasını da yalanladı
25 Ağustos 2021 13:47
Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
25 Ağustos 2021 11:53		 İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi
25 Ağustos 2021 10:49
Muhasebat Kontrolörü ve Muhasebe Denetmenleri kadro unvanları geri geldi
25 Ağustos 2021 10:28		 MEB'den mesleki çalışma yazısı
25 Ağustos 2021 10:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:01 - FSM Köprüsü ihalesi sonuçlandı: 508.3 milyona tüm halatları değişecek16:54 - İstiklal Caddesi'nde maske kuralına uyulmadı16:44 - AK Partili Turan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması16:42 - Diyanet, Dini Musiki Kursuna 18 personel alacak16:32 - Korona hastası kadını otobüse alan şoförün bahanesi pes dedirtti16:21 - MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı
16:16 - İzmir'de eğlence merkezi önündeki cinayetle ilgili iki şüpheli tutuklandı16:08 - 3 kurumun boş kadro kararnamesinde önemli değişiklik16:05 - İstanbul'daki okullar, tam zamanlı yüz yüze eğitime hazırlanıyor15:57 - Erdoğan: Her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük15:52 - Turkovac'ın Faz 3 aşamasında ilk dozu Kayseri'de de uygulandı15:40 - MEB'den, 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı için ikinci adım
15:37 - Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı15:36 - Sözleşme ile gassallara verilen 500 puan temininde güçlük zammının mali getirisi15:29 - Emekli öğretmen çilingiri beklemedi, 3'üncü kattan düşüp öldü15:21 - YÖK Başkanı Özvar, rektörlerle yarın ilk kez bir araya gelecek15:18 - Hatay'dan İstanbul'a gezmeye gitti, Ankara'da öldü
15:14 - İcra Dairesinin hesaplarına haciz koyduğu belediye ödeme yapamadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6. dönem Toplu Sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı
Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar arttı
233 memur sendikasının 192'si kapanabilir
Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz özür diledi
Genele yönelik toplu sözleşmede hangi maddeler yeni, hangi maddeler eski!
Kira, maaşı yakaladı! İşte kiracı ve ev sahibinin hakları
Instagram'da bir dönem kapanıyor: Yukarı kaydır özelliği kalkıyor
Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda yapılan hangi düzenlemeler yeni!
1 litre sütün fiyatı 9 liraya dayandı: Artış devam edecek mi?
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine atama yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yapılan en büyük çılgınlık 1
dolunay 2
ben de senden korkuyorum 2
naylon staj 2
tesel-ya 1
dengesiz 1
Biraz hüzün kokmalı insan 1
behçet süleymanoğlu 1
sözlüğü canlandırma fikirleri 2
mutluluk veren şeyler 3
SON İLANLAR
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Aybastı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Dabel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam