3 kurumun boş kadro kararnamesinde önemli değişiklik
25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan dolu boş kadro kararnamesinde, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın kadrolarında önemli değişiklikler yapıldı.
|25 Ağustos 2021 16:08
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Resmi Gazetede yayımlanan dolu boş kadro kararnamesinde kamu kurumlarının kadrolarında önemli değişiklikler yapıldı.
Adalet Bakanlığının kadrolarında 600'e yakın müdür kadrosu ihdası yapıldı. İhdasrın 300'ünü yazı işleri müdürü kadro ihdası oluşturuyor.
Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe gibi bazı boş kadroları iptal edip bunların yerine 2600 adet Asistan kadrosu ve 200 adet Tabip kadrosu aldı.
SGK'da ise boş denetmen, memur, VHKİ kadroları iptal edilip bunlarına yerine 107 adet Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, 17 adet Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, 110 adet Sosyal Güvenlik Denetmeni ve 100 adet de VHKİ kadrosu ihdas edilmiştir.
İŞTE YAPILAN 3 ÖNEMLİ DEĞİŞİLİK
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