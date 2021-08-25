MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı
MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." dedi.
|25 Ağustos 2021 16:21
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Edirnede görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB #TSK pic.twitter.com/CgZm2iz7E5T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski hakim ve savcı tutuklandı
25 Ağustos 2021 13:28
|Eren-1 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride arandığı belirlendi
25 Ağustos 2021 12:13
|MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen terörist Ağrı'da tutuklandı
25 Ağustos 2021 12:01
|FETÖ'nün gazetesinin dağıtım sorumlusunun 15 yıla kadar hapsi istendi
25 Ağustos 2021 11:57
|Eren-13 operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi
25 Ağustos 2021 11:27
|MSB: 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi
25 Ağustos 2021 10:54
|PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
25 Ağustos 2021 10:01
|FETÖ yöneticilerinden Selahaddin Gülen hakim karşısına çıktı
24 Ağustos 2021 19:47
|Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri tutuklandı
24 Ağustos 2021 19:17
|O teröristin yakalandığını öğrenen Emniyet Müdüründen Bakan Soylu'ya teşekkür
24 Ağustos 2021 14:13