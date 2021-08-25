MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı

AYM, ÖĞRENCİSİNİ UYGUNSUZ İLİŞKİLERE TEŞVİK EDEN ÖĞRETMENİN CEZASINI UYGUN BULDU! Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru sonucunda verdiği 12.09.2019 tarihli ve 2016/436 başvuru nolu kararında hiç de hoşumuza gitmeyecek bir olaya şahit olduk. Baş tacı edilen öğretmenlerimizi tenzih ederek bir öğretmene yakışmayan bir olaya şahit olduk ve adeta yıkıldık. Böyle de öğretmenler olur mu dedirtecek cinsten bir olay. AYM, Türk toplum yapısına uymayan bir davranışı nedeniyle kademe ilerlemesi cezası verilen bir konuyu karara bağladı. Bu öğretmenin göreve devam edip etmediğini bilmiyoruz.