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Diyanet, Dini Musiki Kursuna 18 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 ay süreli "Dini Musiki Kursu" için erkek görevliler arasından mülakat yoluyla seçim yapacak
25 Ağustos 2021 16:42
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Diyanet, Dini Musiki Kursuna 18 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca, cami içi ve cami dışında gerçekleştirilen dini, sosyal, kültürel toplantı ve etkinliklerde ihtiyaç duyulan musiki formlarını yerine getirebilme kabiliyetine sahip, bu doğrultuda grup oluşturma ve ekip çalışması yapabilen, toplum huzurunda bir takım dini merasimleri icra ve idare edebilme yeteneği olan personeli yetiştirmek amacıyla, erkek görevliler arasından mülakat yoluyla seçilecekler için 9 ay süreli "Dini Musiki Kursu" Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde (18 Kursiyer) düzenlenecek

A. KURSA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR

- 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
- Vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin kayyım unvanlarında kadrolu olarak fiilen çalışıyor olmak,
- Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 11 Ekim 2021 tarihine kadar kaldırılacak olmak,
- 11 Ekim 2021 tarihinden itibaren 9 ay süreyle askerlikle ilişkisi bulunmamak (Bedelli askerlik dahil),
- Kurs süresince yurtdışı, umre vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,
- Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ve düzgün okumak (Tashih-i Huruf Kursu'nu bitirmiş olmak tercih sebebidir.),
- Eda-seda itibariyle ileri düzeyde dini musiki kabiliyeti olmak,
- 11 Ekim 2021 tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
- Daha önce aynı kursa katılmamış olmak.

B. SINAV DUYURUSU VE SINAV KOMİSYONU

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan görevlilerin katılacağı mülakat sınavına dair duyurular İl Müftülüğünce yapılacaktır. Her İl Müftülüğü; mülakatın yeri, tarihi ve sınav komisyonunu belirleyecektir. Başarılı olan kursiyerlere ayrıca 11 Ekim 2021 tebligat yapılmayacaktır. Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde yapılacak ikinci sınava katılacakların sınav günleri ve saati Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinin duyurular bölümünde yayınlanacaktır.

C. DİĞER HUSUSLAR

Kursun üçer aylık dönemleri sonunda ara sınav yapılacak, bu sınavlarda başarısız olanların kursla ilişkileri kesilecektir. Kursa, Ramazan ayı süresince bir ay ara verilecek, bu süre zarfında kursiyerler asli görevlerine devam edeceklerdir. Kurs bitiminde başarılı olanlar Eğitim Merkezlerinde ve mahallinde düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarında dini musiki alanında rehber öğretici olarak görevlendirilebilecektir.
Memurlar.Net - Özel

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