FSM Köprüsü ihalesi sonuçlandı: 508.3 milyona tüm halatları değişecek
|25 Ağustos 2021 17:01
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Avrupa'yı Asya'ya bağlayan İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü büyük bakıma alınıyor. Köprünün güvertesini tutan asma kabloları değişecek. Ayrıca köprünün döşenen malzemelerinin bakımları, asfalt, teknik alanların yenilenmesi, trabzan ve korkulukların onarımı da proje kapsamında yapılacak.
Bu çerçevede hazırlanan FSM Köprüsü Askı Halatlarının Değiştirilmesi Boğaz Köprülerinin Eksik Kalan İşlerinin tamamlanması Yapım İşi" başlıklı ihale 6 Temmuz'da yapıldı.
Davet usulüyle yapılan ihale de yaklaşık maliyet 552 milyon 574 bin lira olarak belirlendi. İhale 508 milyon 312 bin liraya Japon IHI Infrastructure ile Makyol İş Ortaklığı'na verildi.
6 Ağustos günü imzalanan sözleşmeye göre projenin süresi dört gün önce başladı. 900 gün sürecek iş 7 Şubat 2024'te tamamlanacak.
Japon firma, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, FSM Köprüsünün Japon resmi kalkınma yardımı (ODA) kredisi ile tamamlandığı ve 33'üncü yılına girdiği hatırlatıldı.
ASKILARIN TAMAMI DEĞİŞECEK
Açıklamada şöyle denildi:
"2013 yılında gerçekleştirilen, "Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Büyük Onarım ve Yapısal Güçlendirilmesi İnşaat İşleri" sırasında FSM'de hasarlı askı kablolarının tespit edildi ve ciddi hasar gören kabloların bir kısmı acil olarak değiştirildi. Bu tespitin ardından köprünün tüm askı kablolarının genel denetimi yapıldı. Sonuç olarak Karayolları Genel Müdürlüğü köprünün tüm askı kabloları için askı kablo değişiminin gerekli olduğunu anladı ve projeyi gerçekleştirmeye karar verdi."
İSTANBULLULARIN HAYATINI NE KADAR ETKİLEYECEK?
Sözleşmeye göre resmen başlayan inşaatla ilgili henüz Karayolları Genel Müdürlüğü veya başka bir makamdan resmi açıklama yapılmadı. Yaklaşık 3 yıl sürecek inşaatın İstanbulluların hayatına ne kadar etki edeceği merak ediliyor.
FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ
Açılış: 3 Temmuz 1988
Tür: Asma Köprü
Uzunluk: 1510 metre
Genişlik: 39.4 metre
Yusuf DEMİR
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