https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FSM Köprüsü ihalesi sonuçlandı: 508.3 milyona tüm halatları değişecek

2013'te ciddi hasar gören ve ağır bakım geçiren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tüm askı halatları değişecek. İhalesi 508.3 milyon liraya Makyol ve Japon IHI'ya verildi. 900 gün sürecek inşaat resmen başladı. İstanbullulara henüz hiçbir resmi açıklama yapılmadı.
25 Ağustos 2021 17:01
+Aa- Yazdır
FSM Köprüsü ihalesi sonuçlandı: 508.3 milyona tüm halatları değişecek

Avrupa'yı Asya'ya bağlayan İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü büyük bakıma alınıyor. Köprünün güvertesini tutan asma kabloları değişecek. Ayrıca köprünün döşenen malzemelerinin bakımları, asfalt, teknik alanların yenilenmesi, trabzan ve korkulukların onarımı da proje kapsamında yapılacak.

Bu çerçevede hazırlanan FSM Köprüsü Askı Halatlarının Değiştirilmesi Boğaz Köprülerinin Eksik Kalan İşlerinin tamamlanması Yapım İşi" başlıklı ihale 6 Temmuz'da yapıldı.

Davet usulüyle yapılan ihale de yaklaşık maliyet 552 milyon 574 bin lira olarak belirlendi. İhale 508 milyon 312 bin liraya Japon IHI Infrastructure ile Makyol İş Ortaklığı'na verildi.

6 Ağustos günü imzalanan sözleşmeye göre projenin süresi dört gün önce başladı. 900 gün sürecek iş 7 Şubat 2024'te tamamlanacak.

Japon firma, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, FSM Köprüsünün Japon resmi kalkınma yardımı (ODA) kredisi ile tamamlandığı ve 33'üncü yılına girdiği hatırlatıldı.

ASKILARIN TAMAMI DEĞİŞECEK

Açıklamada şöyle denildi:

"2013 yılında gerçekleştirilen, "Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Büyük Onarım ve Yapısal Güçlendirilmesi İnşaat İşleri" sırasında FSM'de hasarlı askı kablolarının tespit edildi ve ciddi hasar gören kabloların bir kısmı acil olarak değiştirildi. Bu tespitin ardından köprünün tüm askı kablolarının genel denetimi yapıldı. Sonuç olarak Karayolları Genel Müdürlüğü köprünün tüm askı kabloları için askı kablo değişiminin gerekli olduğunu anladı ve projeyi gerçekleştirmeye karar verdi."

İSTANBULLULARIN HAYATINI NE KADAR ETKİLEYECEK?

Sözleşmeye göre resmen başlayan inşaatla ilgili henüz Karayolları Genel Müdürlüğü veya başka bir makamdan resmi açıklama yapılmadı. Yaklaşık 3 yıl sürecek inşaatın İstanbulluların hayatına ne kadar etki edeceği merak ediliyor.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ

Açılış: 3 Temmuz 1988
Tür: Asma Köprü
Uzunluk: 1510 metre
Genişlik: 39.4 metre

Yusuf DEMİR
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YÖK Başkanı Özvar, rektörlerle yarın ilk kez bir araya gelecek
25 Ağustos 2021 18:41		 Küçük çocuk direksiyon başında! Babanın cezası belli oldu
25 Ağustos 2021 18:04
Diyanet, Dini Musiki Kursuna 18 personel alacak
25 Ağustos 2021 16:42		 3 kurumun boş kadro kararnamesinde önemli değişiklik
25 Ağustos 2021 16:08
Sözleşme ile gassallara verilen 500 puan temininde güçlük zammının mali getirisi
25 Ağustos 2021 15:36		 Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar arttı
25 Ağustos 2021 15:10
Kızılay, 'huzur hakkı' iddiasını da yalanladı
25 Ağustos 2021 13:47		 Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
25 Ağustos 2021 11:53
İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi
25 Ağustos 2021 10:49		 Muhasebat Kontrolörü ve Muhasebe Denetmenleri kadro unvanları geri geldi
25 Ağustos 2021 10:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:49 - Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu18:47 - Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir, 14 gündür aranıyor18:41 - YÖK Başkanı Özvar, rektörlerle yarın ilk kez bir araya gelecek18:30 - Araştırmalara göre aşı değil koronavirüs kısırlık yapıyor18:17 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:10 - Lüks araçla Samsun'a gelip hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
18:04 - Küçük çocuk direksiyon başında! Babanın cezası belli oldu18:00 - Sağlık personelini kapsayan toplu sözleşmede neler değişti?17:58 - Tamir edilen halk otobüsü 7 araca çarparak durabildi17:53 - Çankırı Valisi: Hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü aşı olmamış17:44 - Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan'a suç duyurusu17:40 - Evlilik sorusuna arkadaşlarına danışarak cevap veren damat şaşırttı
17:30 - Kartal'da anne ve kız kardeşini öldüren zanlı tutuklandı17:28 - Çeyrek altın günü düşüşle kapattı17:24 - Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncunun durumu iyiye gidiyor17:18 - Dolar 8,40 TL'nin altına geriledi17:09 - Aşı olmayan iki doktor koronavirüse yenik düştü
17:01 - FSM Köprüsü ihalesi sonuçlandı: 508.3 milyona tüm halatları değişecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6. dönem Toplu Sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı
Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar arttı
Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan'a suç duyurusu
233 memur sendikasının 192'si kapanabilir
AK Partili Turan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Genele yönelik toplu sözleşmede hangi maddeler yeni, hangi maddeler eski!
Kira, maaşı yakaladı! İşte kiracı ve ev sahibinin hakları
Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda yapılan hangi düzenlemeler yeni!
Instagram'da bir dönem kapanıyor: Yukarı kaydır özelliği kalkıyor
1 litre sütün fiyatı 9 liraya dayandı: Artış devam edecek mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
portakallı ördek 2
kına yakmak 1
şüpheli varyantlar 1
kişinin vicdanı ile arasına girme 1
keçi gibi inat 2
mutluluk veren şeyler 2
anlamadım fakat 1
dolunay 2
ağustosun onbeşi yaz onbeşi kış 2
tesel-ya 1
SON İLANLAR
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Aybastı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Dabel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam