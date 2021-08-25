Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncunun durumu iyiye gidiyor
|25 Ağustos 2021 17:24
|+Aa- Yazdır
Sinema ve dizi oyuncusu Mesut Akusta, 19 Ağustos'ta Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı. Burada tedavisi süren Akusta'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Akusta, sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaşarak, "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi.
'GERÇEKTEN DELİ'
Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta da sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafını paylaşarak, "Gerçekten deli. İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister? Allah'a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası, yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi. Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin" ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Usta sanatçı Metin Çekmez hayatını kaybetti
25 Ağustos 2021 15:11
|Oyuncu Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı
25 Ağustos 2021 07:46
|'TRT'nin yeni dizisinde Kenan İmirzalıoğlu başrolde olacak'
24 Ağustos 2021 21:26
|Neşet Ertaş'ın hayatı sinemaya aktarılacak
24 Ağustos 2021 19:37
|Gökhan Gönül 27 yıl sonra kardeşini buldu
24 Ağustos 2021 11:20
|Deniz Akkaya cezaevine girdi
23 Ağustos 2021 16:58
|Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın villasını satın aldı
23 Ağustos 2021 11:01
|Yıldız Tilbe: Aşı olmayacağım, ölürsem ölürüm
20 Ağustos 2021 09:36
|Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
19 Ağustos 2021 21:43
|Leyla ile Mecnun'nun yeni sezon yayın tarihi belli oldu
19 Ağustos 2021 10:47