Çankırı Valisi: Hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü aşı olmamış
|25 Ağustos 2021 17:53
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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından korona virüs (Covid-19) ile ilgili son gelişmeler hakkında açıklama yaptı. Vali Ayaz, "Maalesef" diyerek, pozitif vaka sayılarında ve ölüm oranlarında artış yaşandığını belirtti.
"Lütfen ivedi olarak aşı olalım"
Korona virüse karşı en büyük silahın aşı olduğuna vurgu yapan Vali Ayaz, şunları kaydetti:
"Bu yükselişe karşı elimizdeki en büyük silah aşı. Aşı olan vatandaşlarımız çoğunlukla hasta olmuyor. Hasta olsa hastanelik olmuyor. Hastanelik olsa yoğun bakımlık olmuyor. Yoğun bakımlık olsa entübe olmuyor. Son dönemde yaşadığımız vaka artışı sonucunda hastanemizde bir yoğunluk yaşanmamakta ve bunu aşılara borçluyuz. Ancak aşı konusunda istediğimiz sayıya henüz ulaşamadık. Okulların açılacağı Eylül ayı öncesinde ilimizi 'mavi' olarak görmek istiyoruz. Lütfen ivedi olarak aşı olalım."
"3'ü hiç aşı olmamış, 2'si ise aşı sürecini tamamlamamış"
Son 1 hafta içerisinde 5 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini dile getiren Vali Ayaz, "İlimizde son bir hafta içinde hayatını kaybeden 5 korona virüs hastamızdan 3'ü hiç aşı olmamış, 2'si ise aşı sürecini tamamlamayıp eksik doz aşı olmuş. Lütfen bu salgını hafife almayalım, aşı olmayı ve tedbirlere uymayı ihmal etmeyelim" dedi.
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