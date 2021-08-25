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Küçük çocuk direksiyon başında! Babanın cezası belli oldu

Bağcılar'da 9 yaşındaki bir çocuk, yoğun trafikte araç kullanırken görüntülendi. Çocuğunu otomobilin direksiyonuna geçirerek trafiği tehlikeye sokan babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi.
25 Ağustos 2021 18:04
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İstanbul Bağcılar'da küçük bir çocuk yoğun trafikte araç kullanması tepki çekti.

Bağcılar Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen otomobili kullanan 9 yaşındaki çocuk kendi ve trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Ebeveyninin de yanında olduğu görülen çocuğun trafikteki anları, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

2.6 BİN LİRA CEZA

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, araç sahibi A.K.'yi gözaltına aldı. Oğlu A.K.'nin küçüklüğünden beri arabalara çok meraklı olduğunu belirten babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi. Hakkında adli işlem başlatılan baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
DHA
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