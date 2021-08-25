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Araştırmalara göre aşı değil koronavirüs kısırlık yapıyor

Araştırmalar aşının kısırlık yaptığı iddialarının aksine, erkek üreme sistemini olumlu etkilediğini ortaya koydu. Ayrıca koronavirüsün, hastalığı ağır geçiren erkeklerde kısırlığa neden olduğu belirlendi.
25 Ağustos 2021 18:30
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Araştırmalara göre aşı değil koronavirüs kısırlık yapıyor

Aşı ilgili yanlış bilgilerden biri de, kısırlık yaptığı iddiası. Araştırmalar ise tam tersini söylüyor. Araştırma sonuçları, koronavirüsün bilinenin aksine erkek üreme sistemini olumlu etkilediği yönünde.

Koronavirüsle kısırlık arasındaki ilişkiyi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Abdülmuttalip Şimşek, TRT Haber'de anlattı.

"2 doz aşıyı yaptıranlarda sperm volümü artışta"

Robotik Ve Rekonstrüktif Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulmuttalip Şimşek, şunları söyledi:

"2 doz aşıyı yaptırdıktan sonraki sperm parametrelerine bakılmış. Bu parametrelerde bizi sevindiren çok güzel sonuçlar elde edilmiş. Şöyle ki hem sperm volümünde yani miktarında hem sayısında hem hareketliliğinde hem de total ileri hareketli sperm sayısında ciddi bir artış istatistiklerde artış elde edilmiş."

"Aşının üremeye olumlu etkisi var"

Araştırma Amerika'da mRNA aşısı olan erkekler üzerinde yapıldı. Aşının erkek üreme sistemi üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığının görüldüğünü söyleyen, Prof. Dr. Şimşek, "Bilakis aşının olumlu etkisini görüyoruz bu çalışmayla birlikte" dedi.

Tüp bebek merkezlerinden alınan veriler de araştırmanın sonuçlarını destekler nitelikte.

Prof. Dr. Şimşek, "Tüp bebek merkezlerine başvuran kişilerde aşı öncesi sperm değerleri zaten var. Aşıdan sonra tekrar sperm tahlillerine bakılmış ve bu sperm tahlillerinde yüzde 50 oranında artış meydana gelmiş" dedi.

"Hastalığı yüksek ateşle geçirenler risk altında

Koronavirüsü ağır ve ateşli geçiren erkek hastalar ise risk altında olduğunu belireten Prof. Dr. Şimşek, "Koronavirüsün etki ettiği hücreler önemli. Bu hücrelerin bizim erkek üreme sistemi yüksek ateşi pek sevmez. Dolayısıyla yüksek ateşle seyreden olgularda özellikle testiküler hasar biraz daha fazla meydana geliyor" diye konuştu.
TRT
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