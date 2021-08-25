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Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personellerini taşıyan hafif ticari araç, uçuruma yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
25 Ağustos 2021 18:49
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Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu

Kaza, İnebolu-Küre karayolu 22'nci kilometresi Maraş Çeşmesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personellerini taşıyan hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kaza esnasında yoldan geçmekte olan AFAD ekipleri yaptı.

Araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü AFAD ve Küre Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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