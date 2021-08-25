Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personellerini taşıyan hafif ticari araç, uçuruma yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
|25 Ağustos 2021 18:49
|+Aa- Yazdır
Kaza, İnebolu-Küre karayolu 22'nci kilometresi Maraş Çeşmesi mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personellerini taşıyan hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kaza esnasında yoldan geçmekte olan AFAD ekipleri yaptı.
Araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü AFAD ve Küre Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İnfaz koruma memuru boğularak hayatını kaybetti
25 Ağustos 2021 19:31
|Zonguldak'ta cami inşaatına asılan bayrakla ilgili soruşturma
25 Ağustos 2021 19:16
|Lüks araçla Samsun'a gelip hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
25 Ağustos 2021 18:10
|Tamir edilen halk otobüsü 7 araca çarparak durabildi
25 Ağustos 2021 17:58
|Hatay'dan İstanbul'a gezmeye gitti, Ankara'da öldü
25 Ağustos 2021 15:18
|İcra Dairesinin hesaplarına haciz koyduğu belediye ödeme yapamadı
25 Ağustos 2021 15:14
|İBB muhabirinden hastane personeline saldırı
25 Ağustos 2021 14:41
|Sokak köpeğinin üzerine sıcak su döken güvenlik görevlisi gözaltında
25 Ağustos 2021 13:51
|'Kürtçe mevlit okuduğu için tutuklanmıştı' iddiaları yalanlandı
25 Ağustos 2021 13:20
|İHA-SİHA destekli operasyonda yaralı kurtulan terörist yakalandı
25 Ağustos 2021 12:45