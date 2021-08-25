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2021 \ 2021 yılı toplu sözleşmeleri

Büro kolundaki bazı kamu personelinin mali haklarındaki 7 yeni artış

Bu haber dosyasında, en çok kamu kurumunun yer aldığı büro hizmet kolunda, önceki dönem ile bu dönem toplu sözleşme metinleri arasındaki farklılıklara yer verilecektir. Örneğin Yurt yönetim memurlarının özel hizmet oranları ile ek ödeme oranları 5 puan artırımlı olarak uygulanacak
25 Ağustos 2021 21:00
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Büro kolundaki bazı kamu personelinin mali haklarındaki 7 yeni artış

Kamu görevlilerine yönelik 6 ncı dönem toplu sözleşmede uzlaşmaya varılan mutabakat metni 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda yeni dönemki sözleşmede 26 madde yer almaktadır. Bunlardan 7'si yeni kazanım olarak metne işlenmiştir. Yapılan düzenlemelere aşağıdaki tablodan erişebilirsiniz. 9 madde aynen devam ederken, 10 maddede ise oransal yükseltmeler olmuştur.

İcra memurlarının tazminatı oranlarında beş puanlık artış yapılmıştır.

Sözleşmeli personel statüsünde çalışan mübaşirlerin ek ödeme oranlarında 7 puan artış yapılmıştır.

Yurtlarda görev yapan personelin fazla çalışma ücretlerinin ödenmesinde fazla çalışma saat ücretinin dört katı, dini bayram günlerinde de dört katı esas alınacak

Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar çerçevesinde görev yapanlara ödenecek ücretlere esas gösterge rakamları %50 artırımlı uygulanacak

112 Acil Çağrı Merkezlerinde Çağrı Karşılama Personeli unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilecek

Yurt yönetim memurlarının özel hizmet oranları ile ek ödeme oranları 5 puan artırımlı olarak uygulanacak

Adalet Hizmetleri Tazminatı bölümünde yer alan oranlar; Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlar için 15 puan, diğer büyükşehirlerde görev yapanlar için 10 puan ve diğer illerde görev yapanlar için 5 puan artırımlı uygulanacak

Emniyet ve Milli Savunma Bakanlığında görevli sivil memurlara fazla çalışma ücreti alma imkanı getirildi.

İŞTE KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

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