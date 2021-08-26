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Görevde yükselme düzenlemesi tüm kurumları kapsamalıydı

Kamu Personeli Danışma Kurulunda görevde yükselme sınavlarının 3 yılı aşmayacak şekilde yapılması kararı alınmış olmasına rağmen bu husus toplu sözleşme metninde yer almamıştır. Toplu sözleşmede sadece sağlık hizmet kolu özelinde düzenleme yapılmıştır.
26 Ağustos 2021 10:05
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Görevde yükselme düzenlemesi tüm kurumları kapsamalıydı

30 Mart 2021 tarihinde yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında görevde yükselmelerin düzenli olarak yapılması hakkında karar alınmıştı.

Ancak, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşmenin ne genele yönelik bölümünde ne de hizmet kolları bölümünde bu yönde bir karar alınmamıştır.

Sadece sağlık hizmet kolunda şu karar alınmıştır:

"Görevde yükselme ve unvan değişikliği
Madde 41- (1) Bu hizmet kolu kapsamında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin sınavlarının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kurumların bütçe ödenekleri ile ilgili tedbirlerini almak suretiyle düzenli aralıklarla yapılması hususunda çalışma yapılacaktır."

Sağlık hizmet kolu özelinde toplu sözleşme metnine yansıyan düzenlemenin diğer hizmet kollarında yer almaması bir eksiklik olmuştur.
Memurlar.Net - Özel

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