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Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.
25 Ağustos 2021 19:22
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Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 651 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,85 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 81 bin 547'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 675 bin 810 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Görünen ve görünmeyen tablo: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı. Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var." ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
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