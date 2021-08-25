https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektrik tasarrufu için bu maddelere dikkat!

Evlerdeki elektronik cihazların fişlerinin prizde kalmasının, enerji ve maddi kayıplara neden olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, kullanıcının kendi kullanım düzenine göre alışkanlık geliştirmesiyle oluşturacağı davranışsal değişikliklerin tasarruf sağlayabileceğini söyledi.
25 Ağustos 2021 19:14
+Aa- Yazdır
Elektrik tasarrufu için bu maddelere dikkat!

Çoğu elektronik aletin fişe takılıyken kapalı gibi gözükse de bir enerji tüketimi yaptığını kaydeden Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, evdeki elektronik cihaz fişlerinin prizde boşa takılı kalmasıyla birlikte hem enerji tüketiminde hem de maddi anlamda kayıp yaşandığını söyledi. Soykan, "Aletin çektiği güçle karşılaştırdığımız zaman küçük oranlarda ama ortalama olarak 1 ile 5 Watt arasında bir tüketim yaptığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz, bir televizyonu veya kumandasını kapattığımızı söylüyoruz ama aslında hala bir çalışma söz konusu. Her an açılabilecek modda bekliyor ve az da olsa bir enerji tüketimi yapıyor" diye konuştu.

CEP TELEFONU VE TABLET ŞARJLARINA DİKKAT

Günümüzde en çok cep telefonları ve tabletlerin ön planda olduğunu hatırlatan Soykan, bunların şarj edilme düzenine de dikkat çekerek, "Onları belli bir düzende şarj etmemiz gerekiyor. Telefonu ya da tableti şarja takıyoruz ama nihayetinde ikisinden birini şarjdan alıp, şarjı prize takılı bırakıyoruz. Bu aletler de küçük de olsa bir tüketim yapıyor. Günümüz teknolojisiyle bu aletlerin kullanım miktarı her konutta artmaya başladı. Eskiden evde belki bir cep telefonu vardı ama artık bunun sayısı arttı. Pandemiyle birlikte ister istemez bilgisayarların ve tabletlerin sayısı da arttı. Bu tarz cihazları kullanmayacaksak fişte tutmamalıyız" sözleriyle uyardı.

DAVRANIŞSAL DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMELİ

Kişinin evdeki birçok elektronik cihazların kullanım düzenine göre alışkanlık geliştirebileceğini ve böylece hem enerji hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlayabileceğini belirten Soykan, "Mutfaktaki fırın, kahve makinesi gibi elektronik cihazların dijital göstergeleri var. Fişlerini prizden çekersek göstergeler çalışmayacak. Bu noktada 'bu gösterge bana ne kadar lazım' sorusu mühim. Eğer benim için çok önemli değilse, onu fişten çekmemin hiçbir sakıncası yok ve bana maddi getirisi daha fazla. Dolayısıyla evde kullandığımız cihazları düşünerek davranışsal değişikliğe gitmek gerekiyor. Kullanıcı tabii ki her cihazı her saat kontrol edip fişten çıkaramayabilir. Ancak kendi kullanım düzenine göre bir alışkanlık geliştirmelidir. Kullanıcı özellikle şarj aletleri ve televizyonu mümkün olduğu kadar bir arada değerlendirip, bizim çoklu anahtarlı priz dediğimiz yapıyı kullanarak tek bir anahtarla hepsini devre dışı bırakabilir. Dolayısıyla fişten çıkarmak yerine tek bir anahtar sayesinde elektronik cihazları kullanmadığı süreçte, gece yatmadan önce anahtarı kapatarak ciddi bir gelir elde etmiş olacak" ifadelerini kullandı.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE TÜKETİM ORANI YÜZDE 5 İLE YÜZDE 10 ARASI DEĞİŞİYOR

"Genelde gelişmiş ülkelerde konutta enerji tüketiminin oranı aylık yüzde 5 ile yüzde 10 arasında bir sayıya tekabül ediyor. Bu değişebiliyor. Çünkü her evde aynı sayıda cihaz olmuyor. Dolayısıyla bu oran belli bir aralıkta değişiyor" diyen Soykan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde enerji yıldızı etiketiyle bazı ürünler görüyoruz. Özellikle elektronik cihazlarda bu etiketleri görmek mümkün. Çünkü Amerika'da tüketici firmaları bu etiketle geliştirmeler yapıyorlar. Bu etiketin amacı, cihazın kullanılmadığı zaman da enerjiyi minimum oranda tüketmesi. Enerji yıldızı etiketli bir ürün alırsak fişten çekmediğimiz zaman ya da kapalı konumdayken daha az tüketeceğini garanti altına almış oluyoruz. Bu da davranış ve ürün değişikliğinde dikkat edilmesi gereken bir nokta."

AKILLI PRİZLER HAYATIMIZA DAHA FAZLA GİRECEK

Soykan, "Akıllı cihazlarla ilgili konuşuyoruz ama akıllı prizler de gündemimizde. Gelişen teknolojiyle birlikte akıllı prizler, hayatımıza daha fazla girecek. Özellikle yeni yapılan evlerde direkt prizlerin içine yerleştirilecek. Evdeki teknolojiyle ne yapabiliriz? Akıllı prizler satın alıp kullanabiliriz. Bunun avantajı, cep telefonu uygulamalarıyla günün sonunda bu cihazları kontrol etmek. Aslında bu priz, fiş olayı hayatımızı iki şekilde etkiliyor. Öncelikle maddi olarak etkiliyor. Çünkü faturanın aylık yüzde 5 ile yüzde 10 arasında bir ödemesini bunun için yapıyoruz. Bunun yanında, bu miktarı elektrik enerjisi olarak üretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla üretimimiz artıyor. Biz şu an daha fazla tükettiğimiz için, üretim kaynaklarını arttırmaya çalışıyoruz. Demek ki enerji tasarrufu anlamında yapacağımız bu uygulamayla hem kendimize hem de ülkemize katkı sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Havalimanı 'sıfır emisyon' taahhüt ediyor
25 Ağustos 2021 19:43		 Borsa günü düşüşle tamamladı
25 Ağustos 2021 18:17
Çeyrek altın günü düşüşle kapattı
25 Ağustos 2021 17:28		 Dolar 8,40 TL'nin altına geriledi
25 Ağustos 2021 17:18
Kira, maaşı yakaladı! İşte kiracı ve ev sahibinin hakları
25 Ağustos 2021 15:08		 Öğretmenlerin 'seminer' tarihleri ve programı belli oldu
25 Ağustos 2021 14:06
Yangından zarar gören üreticiye 9,5 milyon lira ödeme yapılacak
25 Ağustos 2021 12:51		 Bursa'da 7 ayda 200 bine yakın araç banttan indirildi
25 Ağustos 2021 12:11
Türk firması çöl sıcağı ve kutup soğuğuna dayanıklı bilgisayar üretti
25 Ağustos 2021 11:25		 Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Derman' geliyor
25 Ağustos 2021 11:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi20:19 - Denizin üzerinden motosikletle geçti: Avrupa'dan Asya'ya 1.5 dakikada ulaştı20:02 - Erdoğan: Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz19:58 - Afganistan'da görev yapan Türk askeri geri dönüyor19:57 - DHA muhabirleri UYUMA ihbarı yaptı, polis 7 dakikada geldi19:55 - Ayaklarında yara oluşan kadının 'kimyasal ayakkabı' şikayeti
19:43 - İstanbul Havalimanı 'sıfır emisyon' taahhüt ediyor19:37 - Türkovac Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulandı19:31 - İnfaz koruma memuru boğularak hayatını kaybetti19:22 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:20 - NASA, Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı19:19 - Kuraklık yer altı ve yer üstü su kaynaklarını tehdit ediyor
19:16 - Öğretmenlere haftada 2 kez PCR testi yazısı illere gönderildi19:16 - Zonguldak'ta cami inşaatına asılan bayrakla ilgili soruşturma19:14 - Elektrik tasarrufu için bu maddelere dikkat!18:59 - New York Valisi: Koronadan ölenlerin sayısı açıklanandan 12 bin fazla18:49 - Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu
18:47 - Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir, 14 gündür aranıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6. dönem Toplu Sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı
Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar arttı
AK Partili Turan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan'a suç duyurusu
233 memur sendikasının 192'si kapanabilir
Genele yönelik toplu sözleşmede hangi maddeler yeni, hangi maddeler eski!
Kira, maaşı yakaladı! İşte kiracı ve ev sahibinin hakları
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı
Aşı olmayan iki doktor koronavirüse yenik düştü
Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda yapılan hangi düzenlemeler yeni!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şoka girmek 1
yeşil ambalajlı jel çamaşır deterjanı 1
kişinin vicdanı ile arasına girme 1
Bugün olanlar 1
denizde pitbull saldırısı 2
memur denince akla gelenler 2
Uzun aradan sonra ilk arayanın vefalı kişi oluvermesi 2
saç ektirme 2
sözlüğü canlandırma fikirleri 2
Konuşacak bir şeyin kalmaması 2
SON İLANLAR
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Aybastı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Dabel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam