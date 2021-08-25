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NASA, Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı.
25 Ağustos 2021 19:20
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NASA, Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı

The Hill gazetesinde yer alan habere göre, NASA'nın "Curiosity (Meraklı)" isimli uzay aracı tarafından geçen hafta elde edilen görüntüler temmuzda çekildi.

Görüntüler, dünyaya yaklaşık 392 milyon kilometre uzaklıktaki kızıl gezegenin dağlık ve pürüzlü yapısını ortaya koydu.
Anadolu Ajansı
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