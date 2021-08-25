İnfaz koruma memuru boğularak hayatını kaybetti
|25 Ağustos 2021 19:31
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Olay, Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Emecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir sitenin plajında denize giren Muhammet Cemal Karadağ'ı suda hareketsiz görenler yardıma koştu. Kıyıya çıkartılan 24 yaşındaki genç, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karadağ, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Karadağ'ın bir dönem Merkezefendi Belediyesi'nde çalıştığı, Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek ceza infaz memuru olarak Afyonkarahisar'da görev yaptığı öğrenildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan eski mesai arkadaşı için "Bir dönem Merkezefendi Belediyemizde birlikte çalıştığımız Cemal Karadağ kardeşimizi genç yaşta kaybetmenin çok büyük üzüntüsünü yaşıyorum.Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı. Ayrıca Karadağ'ın cenazesi yarın Merkezefendi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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