https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Türkovac Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulandı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde; Erciyes Üniversitesi tarafından korona virüse karşı geliştirilen Türkovac aşısı, Faz-3 çalışmalarında gönüllülere uygulanmaya başlandı. Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, "Yoğun bakımlarda yatışlarımız artıyor, entübe hasta sayımız artıyor. Delta varyantı gerçekten ciddi şekilde seyrediyor. İngiltere ve Wuhan varyantına göre 3 kat daha bulaştırıcı, daha ciddi, daha farklı semptomlar var. O yüzden tüm vatandaşlarımızdan ricamız, mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları" dedi.
25 Ağustos 2021 19:37
+Aa- Yazdır
Türkovac Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkovac ismini verdiği yerli aşının Faz-3 çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk dozu gönüllülere vurulmaya başlandı. Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik; Türkovac'ın etkinlik açısından Sinovac ile kıyaslanacağını aktararak, "İlimizdeki gururumuz Erciyes Üniversitesi'nde mesai arkadaşım Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen Türkovac aşısını bugün Kayseri'de uygulamış olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Türkovac aşısının Faz-3 çalışmasına hastanemizde başlamış bulunuyoruz. 600'ü aşkın gönüllümüz var, bu daha da artacak diye düşünüyoruz. Çalışmalar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından destekleniyor. Gerçekten çok iyi bir çalışma planlandı. Faz-3 tamamen dünyanın çalışma standartlarına uygun bir şekilde yürütülecek ve aşının etkinliği kıyaslanmış olacak. Çin'den ithal ettiğimiz Sinovac aşısıyla kıyaslamış olacağız. Dolayısıyla etkinlik açısından da daha önce uygulanmaya başlamış olan Sinovac'ın etkinliğini karşılaştırmış olacağız" dedi.

"Yakın zamanda kaybettiğimiz genç hastalarımız var"

Koronavirüs ile mücadelede aşının önemine değinen Prof. Dr. Çelik; yoğun bakımlarda yatan ve entübe olan hastalarda Delta varyantı nedeniyle genç ve çocukların da görüldüğünü ifade etti. Çelik, "Vatandaşlarımız aşı çekinmesiyle alakalı düşüncesini bir tarafa bıraksınlar. Hakikaten yoğun bakımlarda yatışlarımız artıyor, entübe hasta sayımız artıyor. Delta varyantı gerçekten ciddi şekilde seyrediyor. İngiltere ve Wuhan varyantına göre 3 kat daha bulaştırıcı, daha ciddi, daha farklı semptomlar var. O yüzden tüm vatandaşlarımızdan ricamız mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları. Yapılan kamuoyu araştırmalarında Türkovac aşısı çıktığında yaptırmak isteyen birçok vatandaşımızın olduğu ifade edildi. Kendilerinden ricamız en azından bu çalışmaya katılarak kendileri aşısız kalmayacak. Hasta yatışlarımız çok artıyor, hastalarımıza üzülüyoruz, onlar için endişe ediyoruz. Hakikaten bu her açıdan bir yıkım. Gençler, çocuk yaşta hastalar yatmaya başladı. Yakın zamanda kaybettiğimiz genç hastalar var. Vatandaşlarımızın sosyal medya dedikodularına kulak vermemelerini, bilimin sesine kulak vermelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de Kayseri'de bugüne kadar yapılan aşı sayısının 1 buçuk milyon dozu geçtiğini dile getirerek, yerli aşıyı bekleyen vatandaşların da artık çalışmalara katılması gerektiğini vurguladı. Benli, "Erciyes Üniversitemizin güzide hocalarımızdan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından yapılan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın destekleriyle bu aşamaya gelen aşımızı bu hallere getiren Rabbime hamt ediyorum. Bugün burada Faz-3 çalışmasının ilk dozunu uygulamış olduk. Faz-3 çalışması, aşının artık bir noktaya geldiği ve bunun piyasaya çıkmadan önceki son aşama. Pandemi başladığında virüse karşı endişelerimiz, korkularımız, çekimser duruşumuz vardı. Aşı da yoktu, neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Yoğunlaştığı zaman ciddi şekilde hareketliliği azaltıyor sınırlamalar geliyordu. Bu şekilde yaklaşık 1 buçuk yıldır devam ediyordu. Aşıyı hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şuan itibariyle ilimizde yaptığımız aşı doz olarak 1 milyon 500 bini geçti. Bugün itibariyle 74.4 oranında birinci doz aşı vardı. Bugün yüzde 75'e ulaşıp maviye geçmeyi hedefliyoruz. 'Yerli aşı bekleyelim' diyen arkadaşlarımızı biran evvel çalışmaya dahil ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Faz-3'e kadar gelmesi bende rahatlık oluşturdu"

Türkovac aşısı olan gönüllü sınıf öğretmeni Murat Dağ ise şimdiye kadar tereddütleri olduğu için aşı olmadığını ancak Türkovac'ın kendisinde rahatlık oluşturduğunu söyledi. Dağ, "Daha önce aşı olmamıştım. Gönüllü olarak Türkovac aşısına başvuruda bulundum. Bugün ilk aşımı oldum. Çok mutluyum. Böyle bir organizasyon içinde olduğum için gururluyum. Bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Çok rahatım, mutluyum, gururluyum. Daha önce aşı olmamanın sebebi tabii ki tereddütler vardı ama Türk aşısının Faz-3 çalışmasına kadar gelmesi bende rahatlık oluşturdu" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Berna Bozbay ise gönüllülerin Türkovac aşısını olmak için izlemesi gereken yollar hakkında bilgiler verdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayısı 21 binin üzerine yükseldi
17 Ağustos 2021 19:28		 Vaka sayısı 18 bine geriledi, vefat sayısı yükseldi
16 Ağustos 2021 20:39
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
15 Ağustos 2021 19:41		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
06 Ağustos 2021 19:48
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
05 Ağustos 2021 19:36		 Moderna aşısının koruyuculuğu ne kadar?
05 Ağustos 2021 17:55
Vaka sayısı 25 bine yaklaştı
03 Ağustos 2021 22:05		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
02 Ağustos 2021 19:52
Tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Covid-19'a yakalandı
02 Ağustos 2021 19:06		 Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke
02 Ağustos 2021 18:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi20:19 - Denizin üzerinden motosikletle geçti: Avrupa'dan Asya'ya 1.5 dakikada ulaştı20:02 - Erdoğan: Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz19:58 - Afganistan'da görev yapan Türk askeri geri dönüyor19:57 - DHA muhabirleri UYUMA ihbarı yaptı, polis 7 dakikada geldi19:55 - Ayaklarında yara oluşan kadının 'kimyasal ayakkabı' şikayeti
19:43 - İstanbul Havalimanı 'sıfır emisyon' taahhüt ediyor19:37 - Türkovac Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulandı19:31 - İnfaz koruma memuru boğularak hayatını kaybetti19:22 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:20 - NASA, Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı19:19 - Kuraklık yer altı ve yer üstü su kaynaklarını tehdit ediyor
19:16 - Öğretmenlere haftada 2 kez PCR testi yazısı illere gönderildi19:16 - Zonguldak'ta cami inşaatına asılan bayrakla ilgili soruşturma19:14 - Elektrik tasarrufu için bu maddelere dikkat!18:59 - New York Valisi: Koronadan ölenlerin sayısı açıklanandan 12 bin fazla18:49 - Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu
18:47 - Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir, 14 gündür aranıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6. dönem Toplu Sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı
Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar arttı
AK Partili Turan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan'a suç duyurusu
233 memur sendikasının 192'si kapanabilir
Genele yönelik toplu sözleşmede hangi maddeler yeni, hangi maddeler eski!
Kira, maaşı yakaladı! İşte kiracı ve ev sahibinin hakları
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı
Aşı olmayan iki doktor koronavirüse yenik düştü
Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda yapılan hangi düzenlemeler yeni!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kişinin vicdanı ile arasına girme 1
iletiler bölümünde ki vurdum duymazlık 2
dengesiz 1
ezik şeftali kavgası 2
Konuşacak bir şeyin kalmaması 2
ağustosun onbeşi yaz onbeşi kış 2
eylül 2
sözlüğü canlandırma fikirleri 2
köpeğe kaynar su döken güvenlik görevlisi 4
memur çocuğu olmak 2
SON İLANLAR
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Aybastı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Dabel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam