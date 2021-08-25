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Ayaklarında yara oluşan kadının 'kimyasal ayakkabı' şikayeti

Küçükçekmece'de yaşayan Gonca Gül, 30 liraya satın alarak bir gün giydiği ayakkabıdan bulaşan kimyasalla ayağında yaralar oluştuğu iddiasıyla şikayette bulundu. Gonca Gül, "Doktor, kanserojen maddenin ayağıma yan etki yaptığını söyledi. Ayağımdan parça alınacak" dedi.
25 Ağustos 2021 19:55
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Ayaklarında yara oluşan kadının 'kimyasal ayakkabı' şikayeti

Küçükçekmece'de yaşayan 42 yaşındaki Gonca Gül, yaklaşık 10 gün önce bir mağazadan indirimde olduğu belirtilerek satılan ayakkabıyı 30 liraya aldı. Gül, ayakkabıyı yalnızca bir gün giydikten sonra ayaklarında yara oluştuğunu öne sürdü. Ayaklarını saran yaranın ayakkabıdaki kimyasal maddeden kaynaklı olduğunu ileri süren Gül, doktora giderek rapor aldı.

"KANSEROJEN MADDE VARMIŞ AYAKKABIDA O DA YAN ETKİ YAPMIŞ"

Gonca Gül, "Aldığım günün akşamında ayağımın şiştiğini fark ettim ve ayağım yara dökmeye başladı. Daha sonra mağazaya onları şikayet edeceğimi söylemeye gittiğimde benimle ilgilenmediler. Hastaneye gittim ve bana adli rapor verdiler. Ben bu insanlardan şikayetçi olacağım. Kanserojen madde varmış ayakkabıda, o da yan etki yapmış. Ayağımdan parça alacaklarını söylediler. Doktor krem verdi fakat ben tekrardan hastaneye yatacağımı düşünüyorum. Çünkü sürekli su topluyor" dedi.

"ALDIĞIM AYAKKABI BENİ PERİŞAN ETTİ"

Adliyeye giderek de şikayetçi olan Gonca Gül, "Aldığım ayakkabı beni perişan etti. Kanserojen madde ayağıma yan etti yapmış. Ayağımdan parça alınacak. Ben yandım lütfen başkaları yanmasın" diye konuştu. Gonca Gül'ün ayağındaki yaralara, satın aldığı ayakkabının mı yoksa başka bir etkenin mi neden olduğu yapılacak incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

UZMANLAR UYARMIŞTI

Öte yandan sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan, otoyol kenarlarında satılan ucuz ayakkabılara karşı uzmanlar uyarıda bulunuyor.

DHA'nın geçtiğimiz ay yaptığı uyarı haberinde açıklamalarda bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin, "Üretimde kullanılan maddeler çok önemli. Özellikle giysi ve ayakkabılarda deri mi yoksa başka bir madde mi kullanılıyor, çok önemli. Genellikle ucuz olan maddelerde kullanılan kimyasallar veya değişik maddeler, alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Ayakkabılarda kullanılan kimyasallar, renk boya maddeleri, koruyucu maddeler önemli olabiliyor. Yine ayak tabanında kullanılan kauçuk maddesi de önemli" dedi.

"UZUN VADEDE KANSER İÇİN RİSK FAKTÖRÜ"

Kullanılan ürünlerin belli standartlarda olması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Burhan Engin, "Avrupa Birliği'nin belli standartları oluyor bunlar için. Türkiye'nin de kabul ettiği, bu kimyasalların belli bir oran üzerinde olmaması gerekiyor. Ancak kontrolsüz ve ucuz olan ürünlerde belli bir marka olmadığı zaman internetten ya da merdiven altı yapılan alışveriş, bu maddeler ülkemize de gelmekte ve bu maddelerde belirlenen kimyasalların oranları biraz daha fazla bulunmakta. Dolayısıyla kişilerde alerjik reaksiyonlara, uzun süre kullanımda deride bazı hasarlara neden olabilmektedir. Ayak sırtında görebiliyoruz. Ayak tabanında kızarıklık, yanma, kaşıntı olarak görebiliyoruz. Bu kimyasalların belli bir oranın üzerinde olması veya bazı yasaklanmış kimyasalların kullanılmasını, uzun vadede kanser için bir risk faktörü olarak değerlendirebiliriz" diye konuştu.

"TEREDDÜTLE YAKLAŞMAK GEREKİYOR"

Piyasa değerinden çok daha ucuza satılan ürünlere tereddütle yaklaşmak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Engin, "Kontrollü olmayan, belli bir marka olmayan veya ucuz dediğimiz oradan buradan gelen mallar için bunlar sıkıntılı ürünler. Belirlenen oranların üzerindeki oranlar kullanılmış oluyor. Onun için güvenilir olmayan, özellikle son dönemde çok gördüğümüz internet sitelerinden online alışveriş çok yapmamak lazım. Mutlaka güvenilir sitelerden, güvenilir ürünlerle beraber, belli standartları oluşmuş, uzun süredir piyasada olan, yan etkileri iyi değerlendirilmiş ürünleri tercih etmek gerekiyor. Güvenilir olmayan yerden, merdiven altı dediğimiz yerlerden olduğu zaman mutlaka tereddütle yaklaşmak gerekiyor" şeklinde konuştu.
DHA
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