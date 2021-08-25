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Bakan Koca'nın ve ailesinin aşı olmadığı iddiası yalanlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan "kendisinin ve ailesinin aşı olmadığı" iddialarını yalanladı.
25 Ağustos 2021 20:35
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Bakan Koca'nın ve ailesinin aşı olmadığı iddiası yalanlandı

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?"
Anadolu Ajansı
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