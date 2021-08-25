Dünya sofralarını süsleyen Aydın incirinde hasat heyecanı

Kentin önemli geçim kaynaklarından incir yaklaşık 40 bin hektarda üretiliyor. Bölgede üretilen 190 bin ton incirin bir kısmı taze olarak tüketilirken, kurutulan 68 bin ton meyvenin 40 bin tonu da 80 ülkeye ihraç ediliyor.

Hasat heyecanının sürdüğü Nazilli ve Germencik ilçelerinde işçiler, günün ilk ışıklarıyla incir bahçelerinin yolunu tutuyor. Kadınlar, dalından kuruyarak düşen inciri tek tek toplayıp kovalara bırakıyor. Erkekler ise toplanan ürünleri traktöre yükleyip sergi alanına taşıyor.

Sergide güneşin altında 3-4 gün bekletilen incir daha sonra işleme merkezine götürülüyor. Burada kalitesine göre ayrılan incirler daha sonra satışa hazır hale getiriliyor.

Kalite sorunu yok

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu, AA muhabirine, kuraklıktan ötürü bu sezon bazı incir ağaçların yapraklarında kuruma meydana geldiğini belirtti.

55 bin ton civarında rekolte beklediklerini dile getiren Çapakçıoğlu, rekoltede önceki yıllara göre bir düşüş olsa da kaliteyle ilgili sorunlarının olmadığını vurguladı.

Kuru incirde 35 lira fiyat beklentisi oluştuğunu anlatan Çapakçıoğlu, "Tariş de inşallah bizim dediğimiz rakamları dikkate alır ve böyle bir fiyat açıklar. Kuraklıktan dolayı rekolte düşük olsa da fiyatların yüksek seviyede izlemesinin dengeyi sağlayacağına inanıyoruz. En azında çiftçinin kaybı fazla olmaz." dedi.

İncir üreticisi ve ihracatçısı Tansel Önder, bu sene aşırı sıcaklıkların kayıplara yol açtığını belirterek, "Fiyatlar dengeyi götürür ama aradaki enflasyon farkında üretici olarak kaybımız olur. Bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Bu küresel iklim değişimini hep beraber yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici Volkan Çelik de bölgede yaşayanların yüzde 70'inin geçim kaynağının incir olduğunu belirterek, herkesin büyük bir heyecanla hasat dönemini beklediğini anlattı.

Rekoltede yüzde 20-25 düşüş beklediklerini ifade eden Çelik, üreticiden ihracatçıya incirdeki kaliteyi koruyarak en iyi şekilde yurt içi ve yurt dışı pazarına sunmayı arzuladıklarını dile getirdi.

Demirciler Mahallesi'nde incir hasadına katılan Gökhan Candan da şunları söyledi:

"Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya giriyoruz ve yere düşen incirleri topluyoruz. Daha sonra sergiye seriliyor burada da bir müddet kuruduktan sonra seçim aşamasına geçiliyor. Bu sene kuraklıktan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadık. Yüzde 20-30 oranında düşüş bekliyoruz rekoltede. Kalite de geçen yılı yakaladık gibi. Fiyatlar da iyi olursa üretici daha mutlu olacaktır."