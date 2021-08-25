https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya sofralarını süsleyen Aydın incirinde hasat heyecanı

Dünyanın önde gelen kuru incir üretim merkezi Aydın'da, hasat telaşı yaşanıyor.
25 Ağustos 2021 20:40
+Aa- Yazdır
Dünya sofralarını süsleyen Aydın incirinde hasat heyecanı

Kentin önemli geçim kaynaklarından incir yaklaşık 40 bin hektarda üretiliyor. Bölgede üretilen 190 bin ton incirin bir kısmı taze olarak tüketilirken, kurutulan 68 bin ton meyvenin 40 bin tonu da 80 ülkeye ihraç ediliyor.

Hasat heyecanının sürdüğü Nazilli ve Germencik ilçelerinde işçiler, günün ilk ışıklarıyla incir bahçelerinin yolunu tutuyor. Kadınlar, dalından kuruyarak düşen inciri tek tek toplayıp kovalara bırakıyor. Erkekler ise toplanan ürünleri traktöre yükleyip sergi alanına taşıyor.

Sergide güneşin altında 3-4 gün bekletilen incir daha sonra işleme merkezine götürülüyor. Burada kalitesine göre ayrılan incirler daha sonra satışa hazır hale getiriliyor.

Kalite sorunu yok

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu, AA muhabirine, kuraklıktan ötürü bu sezon bazı incir ağaçların yapraklarında kuruma meydana geldiğini belirtti.

55 bin ton civarında rekolte beklediklerini dile getiren Çapakçıoğlu, rekoltede önceki yıllara göre bir düşüş olsa da kaliteyle ilgili sorunlarının olmadığını vurguladı.

Kuru incirde 35 lira fiyat beklentisi oluştuğunu anlatan Çapakçıoğlu, "Tariş de inşallah bizim dediğimiz rakamları dikkate alır ve böyle bir fiyat açıklar. Kuraklıktan dolayı rekolte düşük olsa da fiyatların yüksek seviyede izlemesinin dengeyi sağlayacağına inanıyoruz. En azında çiftçinin kaybı fazla olmaz." dedi.

İncir üreticisi ve ihracatçısı Tansel Önder, bu sene aşırı sıcaklıkların kayıplara yol açtığını belirterek, "Fiyatlar dengeyi götürür ama aradaki enflasyon farkında üretici olarak kaybımız olur. Bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Bu küresel iklim değişimini hep beraber yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici Volkan Çelik de bölgede yaşayanların yüzde 70'inin geçim kaynağının incir olduğunu belirterek, herkesin büyük bir heyecanla hasat dönemini beklediğini anlattı.

Rekoltede yüzde 20-25 düşüş beklediklerini ifade eden Çelik, üreticiden ihracatçıya incirdeki kaliteyi koruyarak en iyi şekilde yurt içi ve yurt dışı pazarına sunmayı arzuladıklarını dile getirdi.

Demirciler Mahallesi'nde incir hasadına katılan Gökhan Candan da şunları söyledi:

"Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya giriyoruz ve yere düşen incirleri topluyoruz. Daha sonra sergiye seriliyor burada da bir müddet kuruduktan sonra seçim aşamasına geçiliyor. Bu sene kuraklıktan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadık. Yüzde 20-30 oranında düşüş bekliyoruz rekoltede. Kalite de geçen yılı yakaladık gibi. Fiyatlar da iyi olursa üretici daha mutlu olacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da orman varlığı artıyor
25 Ağustos 2021 21:57		 El, ağız hastalığı havuza giren çocuklarda daha sık görülüyor
25 Ağustos 2021 21:54
Kısa mesafeye götürmeyen taksicilere ceza kesildi
25 Ağustos 2021 21:37		 Doktor 4. doz aşıyı oldu, 12 yaşındaki oğlunu da aşıladı
25 Ağustos 2021 21:06
'Sağlıkçılarında aşıdan sonra ölümle sonuçlanmış vaka yok'
25 Ağustos 2021 21:03		 DHA muhabirleri UYUMA ihbarı yaptı, polis 7 dakikada geldi
25 Ağustos 2021 19:57
Ayaklarında yara oluşan kadının 'kimyasal ayakkabı' şikayeti
25 Ağustos 2021 19:55		 Kuraklık yer altı ve yer üstü su kaynaklarını tehdit ediyor
25 Ağustos 2021 19:19
Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı, 180 bin liraya satıldı
25 Ağustos 2021 15:00		 Kastamonu'da yürek yakan an! Selde ölen genç kızın eşyaları bulundu
25 Ağustos 2021 14:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:04 - Merkel ne kadar emekli maaşı alacak?21:57 - Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da orman varlığı artıyor21:54 - El, ağız hastalığı havuza giren çocuklarda daha sık görülüyor21:43 - Prof. Dr. Ceyhan aşı karşıtlarına tepki gösterdi21:37 - Kısa mesafeye götürmeyen taksicilere ceza kesildi21:34 - Selde kaybolan 13 yaşındaki Rabia 14 gündür aranıyor
21:29 - 'Araç kiralama işinde açık ihale yapılmadığı' iddialarına yanıt21:20 - Pfizer'den dev satın alma21:07 - Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan demir yolu, barajı ikiye ayırdı21:06 - Doktor 4. doz aşıyı oldu, 12 yaşındaki oğlunu da aşıladı21:03 - 'Sağlıkçılarında aşıdan sonra ölümle sonuçlanmış vaka yok'21:00 - Büro kolundaki bazı kamu personelinin mali haklarındaki 7 yeni artış
20:58 - Kuyu suyunu şişeleyip Hamidiye diye içirdiler20:54 - İstanbul'un 39 ilçesinde 'Yeditepe Huzur' operasyonu20:49 - Erdoğan'ın Başdanışmanı: Avrupa Türkiye'ye bel bağlayamaz20:40 - Dünya sofralarını süsleyen Aydın incirinde hasat heyecanı20:35 - Bakan Koca'nın ve ailesinin aşı olmadığı iddiası yalanlandı
20:32 - 49 yıllık cezaevi taş bina kütüphaneye dönüştürüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6. dönem Toplu Sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı
Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar arttı
AK Partili Turan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan'a suç duyurusu
233 memur sendikasının 192'si kapanabilir
Genele yönelik toplu sözleşmede hangi maddeler yeni, hangi maddeler eski!
Kira, maaşı yakaladı! İşte kiracı ve ev sahibinin hakları
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı
Aşı olmayan iki doktor koronavirüse yenik düştü
Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda yapılan hangi düzenlemeler yeni!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kozmoğrafya 1
tesel-ya 1
memur olma isteği 1
karşılıklı düşünmek 3
kobra 1
düğün sezonunda balkona çıkmak 1
en sevilen bilgisayar oyunu 3
görme engelli yürüme yolu 1
sözlüğü canlandırma fikirleri 2
memur denince akla gelenler 2
SON İLANLAR
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Aybastı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Dabel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam