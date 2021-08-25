İstanbul'un 39 ilçesinde 'Yeditepe Huzur' operasyonu
İstanbul'un 39 ilçesinde Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması gerçekleştiriliyor.
|25 Ağustos 2021 20:54
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Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı Şubelerinin yanı sıra Özel Harekat Ekipleri de katılıyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesindeki Yeditepe Huzur Asayiş Uygulamasında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor.
Uygulama kapsamında şüpheli araçlar aranırken, kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor.
Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek veriyor.
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