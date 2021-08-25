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'Araç kiralama işinde açık ihale yapılmadığı' iddialarına yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Bakanlığımızın 21/b kapsamında gerçekleştirdiği ve kısıtlı süreyi kapsayan ihaleler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının doğrudan kamu hizmetlerine dokunan işlerinin aksamaması için yukarıda belirtilen zaruri haller nedeniyle yapılmış olup, bu işlemlerin hepsi kanuna uygundur" açıklamasında bulundu.
25 Ağustos 2021 21:29
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'Araç kiralama işinde açık ihale yapılmadığı' iddialarına yanıt

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kısıtlı süreyi kapsayan araç kiralama ihalesinin doğrudan kamu hizmetlerine dokunan işlerinin aksamaması için zaruri haller nedeniyle geçici kiralamayla yapıldığını ve işlemlerin hepsinin kanuna uygun olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bugün medyada yer alan "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının araç kiralama ihalelerinin açık ihale yerine 21/b kapsamında yapıldığı" yönündeki beyanları üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Kamu İhale Kanunu'nda 21/b kapsamında yapılan ihalelerin şartlarının belirtildiğinin altı çizilen açıklamada, "Bu şartlar sadece salgın hastalık gibi beklenmedik durumları içermemekte, idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması da açıkça 21/b kapsamına girmektedir. Nitekim Bakanlığımız, önceki dönemlerde olduğu gibi merkez teşkilatı için ilgili kanunun 19/a kapsamında iki ayrı açık ihale gerçekleştirmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu ihalelerin hiçbir firmanın teklif vermemesi nedeniyle iptal edildiği hatırlatılan açıklamada, "Bu durum üzerine, son ihalede kiralanan araçların süresi dolacağından, bakanlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için geçici kiralama yapılma zarureti hasıl olmuştur. Bu ihaleler de tamamen kanuna uygun şekilde 21/b kapsamında hızlıca gerçekleştirilmiştir. Bu geçici süreden sonra, 14 Temmuzda gerçekleşen 19/a kapsamındaki üçüncü açık ihaleye firmalar teklif vermiş ve 28 aylık kiralama gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bakanlığın taşra teşkilatının hizmet aracı kiralama işinin ise yine aynı şekilde 19/a kapsamında açık ihale yöntemiyle gerçekleştirildiği ancak ihale sürecinde Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazdan dolayı yine bakanlık hizmetlerinin aksamaması için 21/b yöntemiyle 2 aylık geçici kiralama yapıldığı aktarıldı.

İlgili itirazın sonuçlanması neticesinde ilk yapılan açık ihale kapsamındaki kiralama hizmetinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özetle bakanlığımızın 21/b kapsamında gerçekleştirdiği ve kısıtlı süreyi kapsayan ihaleler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın doğrudan kamu hizmetlerine dokunan işlerinin aksamaması için yukarıda belirtilen zaruri haller nedeniyle yapılmış olup, bu işlemlerin hepsi kanuna uygundur. Yukarda ismi zikredilen milletvekili, beyanatlarında "Ne yazık ki halktan toplanan vergilerle oluşturulan bütçe, kamu yararı gözetmeksizin yandaşların ceplerine aktarılıyor" ve "21/b usulüyle yapılan ihalelerin aynı firmalara verilmesi tesadüf müdür?" şeklinde ifadeler kullanmıştır. Bakanlığımızın, yürüttüğü faaliyetleri sekteye uğratmamak için yasal mevzuata uygun olarak zorunluluktan dolayı 21/b usulü ile gerçekleştirdiği ihaleler incelendiğinde yüklenicilerin aynı firma olmadığı açıkça görülecektir."

Süre kısıtı sebebiyle geçici süreyle yapılmak zorunda kalınan ihalelerin "yandaşların ceplerine para aktarılıyor" şeklinde yorumlanmasının alçak bir iftira olduğu, tüm bu çarpıtmalar için hukuk yoluna gidileceği belirtilen açıklamada, "Bakanlık olarak alt segment ve yerli araç kullanımına özen gösterildiği, bu hassasiyetin başta Sayın Bakanımız tarafından gözetildiği kamuoyu tarafından yakından bilinmekteyken, bahsi geçen milletvekilinin açıklamaları kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amaç taşımamaktadır." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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