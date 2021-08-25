Selde kaybolan 13 yaşındaki Rabia 14 gündür aranıyor
|25 Ağustos 2021 21:34
|+Aa- Yazdır
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Özlüce köyünde, şiddetli yağışların ardından Zarbana Çayı'nın taşması sonucu oluşan selde kaybolan Rabia Aydemir'in bulunması için ekiplerin 11 Ağustos'ta başlayan çalışması devam ediyor.
Olay sonrası başlatılan arama çalışmalarına AFAD, UMKE, jandarma, sahil güvenlik ve polis ekiplerinin yanı sıra gönüllü kuruluşlar ve köylüler katılıyor.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre kadavra köpeklerinin de yer aldığı çalışmalarda karadan, denizden ve havadan yapılan aramalarda Rabia'dan bir ize rastlanmadı.
Zarbana Çayı ve çevresinde yoğunlaşan arama çalışmalarına Adıyaman ve Tekirdağ'dan polis kurbağa adamlar sevk edildi.
Bölgede çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri de yeniden saha taraması başlattı. İş makineleriyle taranan sel kalıntılarında titizlikle arama yapan ekipler, yükleme ve döküm sırasında da enkazı inceliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan demir yolu, barajı ikiye ayırdı
25 Ağustos 2021 21:07
|Kuyu suyunu şişeleyip Hamidiye diye içirdiler
25 Ağustos 2021 20:58
|Yanan orman küllerinden doğuyor; 7 bitki türü filizlendi
25 Ağustos 2021 20:23
|Sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir, 14 gündür aranıyor
25 Ağustos 2021 18:47
|Çankırı Valisi: Hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü aşı olmamış
25 Ağustos 2021 17:53
|İstiklal Caddesi'nde maske kuralına uyulmadı
25 Ağustos 2021 16:54
|İstanbul'daki okullar, tam zamanlı yüz yüze eğitime hazırlanıyor
25 Ağustos 2021 16:05
|Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı
25 Ağustos 2021 15:37
|Emekli öğretmen çilingiri beklemedi, 3'üncü kattan düşüp öldü
25 Ağustos 2021 15:29
|Keçiören Belediyesinden Etlik semt pazarındaki büyük kavga için açıklama
25 Ağustos 2021 15:14