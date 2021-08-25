Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da orman varlığı artıyor

Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği bölgeler arasında yer alan ve orman yangını riski açısından 1. derecede hassas konumda yer alan Kahramanmaraş Hatay, Gaziantep ve Kilis'te orman varlığının korunması ile arttırılması amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geçen yıl çıkan büyük orman yangınlarının ardından yanan alanlar ekiplerin ürettiği fidanlarla yeniden hayat buluyor.

Serinyol, Tekir, Göksun ve Gaziantep fidan şefliklerinde orman işçileri tarafından 1 yıl içerisinde üretilen 12 milyon fidan, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hem yanan ormanların hem de çorak ve kıraç toprakların yeşillendirilmesinde kullanılıyor.

Talep doğrultusunda hem bölge içi hem de bölge dışına da gönderilen fidanlar, Türkiye'nin yeşillendirilmesine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Doğan, AA muhabirine, sorumluluk alanlarındaki orman varlığının 869 bin 129 hektar olduğunu söyledi.

Bölgenin yüzde 31'nin orman alanı olduğunu anlatan Doğan, orman varlığını artırmak için büyük bir seferberlikle çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti.

Bölgede geçen sene çok sayıda orman yangınının yaşandığını hatırlatan Doğan, "Geçen yıl bölgemizde 264 yangın çıktı. Yangınlarda 5 bin 408 hektar alanımız yandı. Kahramanmaraş'ta 93 yangında 305 hektar, Kilis'te 9 yangında 5,6 hektar, Gaziantep'te 62 yangında 93,14 hektar, Hatay'da ise 100 yangında 5 bin 4 hektar ormanlık alanımız yandı."

"Yeşil vatan için canımız pahasına çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde bölgede geniş alanda ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Ormanlık alanlarda ağaçlandırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Son 17 yılda yaklaşık 198 bin 71 hektar ormanlık alanımız arttırarak 273 milyon 467 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu çok büyük bir rakam. Çalışmalarımız 7/24 devam ettiriyoruz. Son zamanlarda orman yangınlarının meydana gelmesi bizi çok üzüyor. Yeşil vatan için canımız pahasına çalışıyoruz. İşçisi, memuru, genel müdürü, ve bakanı hepsi 7/24 sahada. Bir tane bile ağaç yanmasın diye gerekirse canımız pahasına çalışmaktayız. Çalışmalarımız da tüm hızıyla devam edecek."

"Yanan alanlar senesi içerisinde ağaçlandırılıyor"

Doğan, yanan ormanlık alanlarda hemen ağaçlandırma çalışması başlattıklarını anımsatarak, bu konudaki faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Yanan alanlar için Tekir, Göksun, Serinyol ve Gaziantep fidan şefliklerinde yoğun çalışma yapıldığını belirten Doğan, "Yanan alanlar senesi içerisinde ağaçlandırılıyor. Bir kısmının dikimini yaptık, bir kısmında da çalışmalar devam ediyor. En geç şubat ve mart ayına kadar geçen seneki yanan alanlarla ilgili tüm çalışmalarımız bitmiş olacak. Çalışmalarımız son hız devam ediyor." diye konuştu.