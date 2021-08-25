Merkel ne kadar emekli maaşı alacak?

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 26 Eylül'de genel seçimin ardından görevini devretmesi bekleniyor.

30 yıldır milletvekili olan, 16 yıldır da başbakanlık yapan Merkel'in emekliliğinde ne kadar maaş alacağı merak konusu oldu.

Halen Almanya'daki yasal düzenlemelere göre ülkenin başbakanı ayda 25 bin euro alıyor. 30 yılı aşkın süredir Federal Meclis'te vekil olan Merkel'in başbakanlık maaşına ek olarak aylık 10 bin euro da milletvekilliği maaşı var.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Merkel görevi bıraktıktan sonra üç ay boyunca maaşının tamamını almaya devam edecek. En fazla 21 ay kabul edilen geçiş süresi döneminde de aktif görevde aldığı maaşın yarısını alacak.

Merkel'in emeklilik maaşı nasıl hesaplanacak?

Merkel'in emeklilik maaşının ne olacağına ise karmaşık bir hesaplama ile ulaşılacak. Nitekim Merkel vekillik ve başbakanlık görevi dışında bakan olarak da çalıştı. Bunların hepsi hesaba katılacak. Merkel'in emeklilikteki en büyük avantajı, vekil olarak uzun süredir Federal Meclis'te yer alması.

Emekli başbakanın alacağı maaş, 1953 yılından kalma bir yasanın öngördüğü şekilde hesaplanıyor:

Normalde dört yıl, yani bir dönem görevde kalmış birinin aldığı maaş, emekliye ayrılmadan önceki maaşının yüzde 27.74'ü. Dört yıldan daha uzun süre görev yapan bir başbakanın emeklilik maaşına, göreve devam ettiği her ek sene için yüzde 2.39167'lik bir miktar ekleniyor. Azami olası artış ise görevdeki maaşının yüzde 71.75'ine varana kadar, maaş orada da sabitleniyor.

'Arzu ederse hayatının sonuna kadar koruması ve bir de makam aracı olabilecek'

Bu hesaba göre Merkel'in aylık maaşı tahminen yaklaşık 15 bin euro civarında olacak. İlaveten arzu ederse hayatının sonuna kadar koruması ve bir de makam aracı olabilecek. Ayrıca emekli başbakan olarak Federal Meclis binasında bir ofis ile onu yönetecek bir özel kalem müdürü ve burada görevli üç personel hakkı var.