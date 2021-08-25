Kripto parada dudak uçuklatan vurgun! Böyle dolandırmışlar...

Cnn Türk'te yer alan habere göre; İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre dolandırıcılar Dogecoin Mining adı altında sistem kurdular. Yatırımcılara 40 günde yüzde 100 kar vadedip yüzlerce kişiyi sisteme çektiler.

"BİN 500 KİŞİ DOLANDIRILDI"

Şüpheliler, yatırımcıları ikna etmek için önce lüks mekanlarda toplantılar düzenledi, ardından da yatırımcıları bir Telegram grubu üzerinde topladı. Yatırımcılara vaatlerde bulunan şüpheliler bin 500 kişinin kripto paraları kendi hesaplarına aktarmasını sağladı.

"1 MİLYAR LİRA İLE KAYIPLARA KARIŞTILAR"

Sistem önce planlandığı gibi çalıştı. Yatırımcılar ilk üç ay düzenli olarak kar paylarını aldı. Gün geçtikçe yatırımcı sayısı çoğaldı, tam 350 milyon Dogecoin toplandı ancak piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan sistem birden erişime kapatıldı. Yatırımcılar şüphelilere ulaşmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.

"HAYATINI KAYBEDEN ARKADAŞIMIZ OLDU"

Dogecoin mağduru olduğunu söyleyen Ecem Ashyrova yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"Sistemleri yenilemek için çalışma yapıyoruz dediler, bu süreçte para yatırabilirsiniz ama çekim talepleriniz bir üç dört gün sonra onaylanacak dediler. Biz de ona güvenerek tekrar yatırım yaptık ama daha sonra ulaşamadık. 1500 kişilik mağdur grubunun içerisinde intihara kalkışan arkadaşlarımız var. Hatta bir arkadaşımız bunun stresinden beyin kanaması geçirip rahmetli oldu."

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KARARI VERİLDİ.

Mağdurlar soluğu savcılıkta aldı. Avukat Sinan Keskin'in başvurusuyla 2 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca 11 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.