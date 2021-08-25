İbrahim Kalın: Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

"ABD Afganistan'dan çekilme kararı aldığından itibaren biz de kendi planlarımızı yapmaktaydık. Uzun bir süredir bir Afganistan mesaimiz vardı zaten.

TÜRK ASKERLERİNİN TAHLİYESİ

Süreci çok yakın bir şekilde takip ettik. Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık. Biz orada askerlerimizi tehlikeye atacak bir süreç içinde olmayacağımızı ifade ettik.

Biz tüm planlarımızı yapmıştık. Askerlerimizin tahliye edilmesiyle ilgili hazırlıklar bir süredir devam ediyordu. Askerimiz orada büyük bir başarı sergiledi. Görevlerini yapmış bir şekilde askerimiz ülkesine dönüyor.

Bugün bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir.

KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETMESİ

Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Sivil uzmanlarımız havalimanı için destek verebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Bunu Türkiye'nin devam ettirmesi konusunda bir irade de ortaya koyuyorlar.

Afganların yaşadığı insani dramı gözardı etmemek lazım. Kabil Havalimanı'nda ilk günlerde yaşanan dramı gördük.

Havalimanında güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bunun detayları konuşulacak ama bir güvenlik yapısı kurulması gerekiyor. Taliban'ın böyle bir kapasitesi olduğunu düünmüyorum Onlar da muhtemelen bir hizmet talebinde bulunacaklar. Havalimanının tamamen devre dışı kalması onların da isteyeceği bir durum değil.

Afganistan'ın etnik, mezhebi yapısını hatırlamakta fayda var. Burada mutlaka herkesin bir temsiliyetinin olması büyük önem arz ediyor. Ortaya çıkacak hükümetin yapacakları önemli olacak. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ortaya çıkacak tabloyu görmek gerekiyor. Sürecin tümüyle dışında kalmak rasyonel değil, içinde kalarak takipçisi olacağız.

Afganistan'da yaşanan bir istikrarsızlık her yeri, herkesi etkiliyor.

Taliban'la istihbarat ve Dışişleri'nden görüşmeler yapıldı. Birkaç koldan görüşmeler devam ediyor.

GÖÇ DALGASI ENDİŞESİ

Göç olmaması için diplomatik temaslarımıza devam ediyoruz. Göç dalgası olmaması için bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.

Türkiye göç meselesinde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Yasal olmayan göç için yeni tedbirler aldık. Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir. İranlı yetkililerle göç durumu sürekli görüşülüyor.

TÜRKİYE'DE GÖÇ MERKEZİ İDDİASI

Resmi olarak bize iletilen bir şey olmadı. Biz bu söylenti ortaya çıktığı andan itibaren çok net bir şekilde reddettik. Bunu bize açmaları mevzu bahis bile olamazdı.

Bu haberler yalanlandığı halde açıklamaları şaşkınlıkla izliyoruz. Hükümete nasıl yükleniriz, Cumhurbaşkanı'na nasıl saldırırız hesaplarının yapılması gerçekten sorumsuz bir siyaset."

BAE İLE YAŞANAN KRİZ

Birleşik Arap Emirlikleri ile beyaz sayfa açılması olumlu. İlişkilerin saygı çerçevesinde yürümesi konusunda anlaşıldı. Suudi Arabistan'la da aynı sürecin olmasını istiyoruz. Mısır'la da ilişkilerin rayına oturtulması için görüşmeler devam ediyor. İsrail'deki seçim sonrası Cumhurbaşkanımızın tebrik telefonu olumlu etki yaptı. İsrail'de Netanyahu döneminin bitmesi bir fırsat penceresi açıyor."

ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ

ABD'ye çağrımız, Suriye'de PYD/YPG terör örgütüne verdikleri desteği çekmeleri. PYD ve YPG'nin kontrolündeki bölgelerde ne tür zulümler yapıldığı kendi raporlarında yazıyor.

ABD İLE YAŞANAN S-400 KRİZİ

Biden yönetiminden farklı bir şey, ikna edici bir argüman duymadık. Biizm pozisyonumuzda bir değişiklik söz konusu değil."