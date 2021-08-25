İstanbul'da kayboldu, Ankara'da baygın halde bulundu
|25 Ağustos 2021 22:26
|+Aa- Yazdır
Hatay'ın Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Muhammed Uçar, vatani görevi öncesi gezmeye gittiği İstanbul'da kayboldu.
3 gün boyunca kendisine ulaşılamayan Uçar, Ankara'da bir parkta baygın halde bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Uçar, Ankara'da bir hastanede yoğun bakıma alındı.
10 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verse de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uçar'ın cenazesi, Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde gözyaşları arasında defnedildi.
"AĞZINDA VE OMZUNDA KIRIK VARDI"
22 yaşındaki Muhammet Uçar'ın dayısı Hikmet Külahlı şunları söyledi:
"Boğazda vapurdan aradı, görüntülü olarak. Daha sonra görüntü kesildi. 3 gün boyunca telefonu kapandı. Jandarmaya kayıp ilanı yapıldı. Telefon sinyallerinden Kocaeli'ne geldiğini gördük, arkadaşları 'gelmedi, görmedik' dediler.
Daha sonra 2 gün beraber kaldıklarını, sonrasında Hatay'a otobüse bindirdiklerini söylediler. 3'üncü gün Ankara Şehir Hastanesi'nden gelen telefonda haberimiz oldu. Polise müracaat ettik. Kimlikleri, 2 telefonu ve sırt çantasına ulaşamadık. Üzerinde 2 bin TL vardı, erişemedik, 5 TL vardı. Ağzında ve omzunda kırık vardı."
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İtfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
25 Ağustos 2021 23:46
|Psikiyatri kliniğinde dehşet: 2 yaralı
25 Ağustos 2021 22:55
|İzinsiz pankart asan kişiye saldıran zanlı serbest bırakıldı
25 Ağustos 2021 22:46
|Kripto parada dudak uçuklatan vurgun! Böyle dolandırmışlar...
25 Ağustos 2021 22:10
|İnfaz koruma memuru boğularak hayatını kaybetti
25 Ağustos 2021 19:31
|Zonguldak'ta cami inşaatına asılan bayrakla ilgili soruşturma
25 Ağustos 2021 19:16
|Afet bölgesine gelen Bakanlık görevlileri uçuruma uçtu
25 Ağustos 2021 18:49
|Lüks araçla Samsun'a gelip hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
25 Ağustos 2021 18:10
|Tamir edilen halk otobüsü 7 araca çarparak durabildi
25 Ağustos 2021 17:58
|Hatay'dan İstanbul'a gezmeye gitti, Ankara'da öldü
25 Ağustos 2021 15:18