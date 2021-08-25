İki il daha mavi kategorideki iller arasına geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat ve Kocaeli'de aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildirdi.
|25 Ağustos 2021 22:28
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