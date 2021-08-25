https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki il daha mavi kategorideki iller arasına geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat ve Kocaeli'de aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildirdi.
25 Ağustos 2021 22:28
+Aa- Yazdır
İki il daha mavi kategorideki iller arasına geçti

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat ve Kocaeli'nin aşılanmada "mavi" kategorideki iller arasına geçtiğini belirtti.

Paylaşımında, "Türkiye sevinçli. İki ilimiz daha yüzde 75'in üzerindeki ilk doz aşı oranıyla düşük riskli." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sedef Kabaş'ın iddiasına CB Danışmanı'ndan açıklama
25 Ağustos 2021 23:33		 Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak için tek şart koştu
25 Ağustos 2021 22:40
İbrahim Kalın: Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir
25 Ağustos 2021 22:14		 Prof. Dr. Ceyhan: Aşık Veysel neden kör oldu?
25 Ağustos 2021 21:43
'Araç kiralama işinde açık ihale yapılmadığı' iddialarına yanıt
25 Ağustos 2021 21:29		 Erdoğan'ın Başdanışmanı: Avrupa Türkiye'ye bel bağlayamaz
25 Ağustos 2021 20:49
Bakan Koca'nın ve ailesinin aşı olmadığı iddiası yalanlandı
25 Ağustos 2021 20:35		 Erdoğan: Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz
25 Ağustos 2021 20:02
Afganistan'da görev yapan Türk askeri geri dönüyor
25 Ağustos 2021 19:58		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
25 Ağustos 2021 19:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:46 - İtfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı23:40 - 'Mazeret tayini çıkmayanlar tercihte bulunduğu il emrine atanacak'23:33 - Sedef Kabaş'ın iddiasına CB Danışmanı'ndan açıklama23:25 - Pfizer, üçüncü doz Kovid-19 aşısının antikor seviyesini üç kattan fazla artırdığını duyurdu23:21 - FDA, BioNTech'in tartışmasız kullanılabileceğini teyit etti23:03 - Bu bitkiler sayesinde bal üretimi iki katına çıkıyor
23:01 - Günde 10 kilometre yürüyerek 6 bin lira kazanıyor22:58 - Girişimci ev hanımı iki yılda ürettiği yurt dışına açıldı22:55 - Psikiyatri kliniğinde dehşet: 2 yaralı22:46 - İzinsiz pankart asan kişiye saldıran zanlı serbest bırakıldı22:41 - Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı22:40 - Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak için tek şart koştu
22:28 - İki il daha mavi kategorideki iller arasına geçti22:26 - İstanbul'da kayboldu, Ankara'da baygın halde bulundu22:14 - İbrahim Kalın: Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir22:10 - Kripto parada dudak uçuklatan vurgun! Böyle dolandırmışlar...22:04 - Merkel ne kadar emekli maaşı alacak?
21:57 - Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da orman varlığı artıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6. dönem Toplu Sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı
Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar arttı
AK Partili Turan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması
Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan'a suç duyurusu
233 memur sendikasının 192'si kapanabilir
Genele yönelik toplu sözleşmede hangi maddeler yeni, hangi maddeler eski!
Kira, maaşı yakaladı! İşte kiracı ve ev sahibinin hakları
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı
Aşı olmayan iki doktor koronavirüse yenik düştü
Öğretmenlere haftada 2 kez PCR testi yazısı illere gönderildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeşil ambalajlı jel çamaşır deterjanı 1
Charlie'nin Çikolata Fabrikası 1
Çözüm üretmek 1
deodorant 3
tuvalet kağıdı 2
behçet süleymanoğlu 1
Kovid 22 1
ezik şeftali kavgası 2
iletiler bölümünde ki vurdum duymazlık 2
ağustosun onbeşi yaz onbeşi kış 2
SON İLANLAR
İstanbul Üsper 13 İşçi Alacak
Tunceli Akpazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri 5 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park 4 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi 24 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 55 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam