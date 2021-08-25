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Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak için tek şart koştu

Geçtiğimiz günlerde "Milli Görüş Hareketi Lideri" imzasını kullanmasıyla tartışmalara yol açan Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, gündemdeki konuları ve ittifak şartlarını değerlendirdi. Saadet Partisi'nin hangi ittifakta yer alacağına dair her iki tarafın da teklifine bakacaklarını söyleyen Asiltürk, "Meclis'te grubumuzun olması lazım. Aksi halde 19 milletvekiliniz olsa gündem dışı konuşma yaparsınız, hiçbir şeye karışamazsınız. Ama 20 milletvekili olunca başkanlık divanında olursunuz" dedi.
25 Ağustos 2021 22:40
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Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak için tek şart koştu

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Gençlik Kolları'nın Düzce Akçakoca'da gerçekleşen kampında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İKİ TARAFIN DA TEKLİFİNE BAKACAĞIZ"

Yeniçağ'ın haberine göre; Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'daki gelişmeler ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı bir açıklamada "Milli Görüş Hareketi Lideri" imzasını kullanması çok tartışılan Asiltürk, partilere de 'ittifak mesajı' gönderdi. Asiltürk, Saadet Partisi'nin hangi ittifakta yer alacağına dair her iki tarafın da teklifine bakacaklarını söyledi.

MECLİS'TE GRUP KURMA ŞARTI

İttifak şartı olarak Meclis'te grup kurma şartını ortaya koyan Asiltürk, "Seçimlere gidene kadar, biz iktidar partisiyle birleşmiş olmayız. MHP'lilerle, diğerleri var, 'sizinle beraber olacağız' diye bir şey yapamayız. Söz veremeyiz. Niye veremeyiz, ilerde neyin ne olacağı belli olmadan oturulup, ileriye yönelik kararlar hatalar olabilir. İstişarelerden sonra diğer partilere diyeceğiz ki, bizim inancımız şu, bizim toplumun yanlış gidişine hatalı hallere çözüm bulabilmemiz için Meclis'te grubumuzun olması lazım. Aksi halde 19 milletvekiliniz olsa gündem dışı konuşma yaparsınız, hiçbir şeye karışamazsınız. Ama 20 milletvekili olunca başkanlık divanında olursunuz. Otururuz görüşürüz, konuşuruz. Biz teklifleri alır değerlendiririz, ona göre karar veririz. Ama şimdi bu karar verilemez" diye konuştu.

"TALİBAN BİR BAŞARI KAZANDI"

Afganistan'daki gelişmelerle ilgili konuşan Asiltürk, "Hiç umulmadık ölçüde Taliban bir başarı kazandı. 'Biz onlara yardımcı oluruz, destekleriz' dedim, İslami hassasiyeti olmayanlar tepki göstermeye başladılar bile ama hiç önemli değil" ifadelerini kullandı.
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