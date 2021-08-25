Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı
|25 Ağustos 2021 22:41
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Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye hizmetlerini incelemek üzere gittiği Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi üzerinde düğün konvoyunun önünü keserek, damattan bahşiş aldı.
ALDIĞI BAHŞİŞLE ÇAY ISMARLADI
Helvacıoğlu, gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar diledi. Helvacıoğlu, "Güzel adetlerimizi sürdürmemiz gerekir" derken, aldığı bahşişle yakında bulunan kahvehanede vatandaşlara çay ısmarladı.
"GÜZEL ADETLERİMİZİ NESİLDEN NESİLE AKTARMAK LAZIM"
Mustafa Helvacıoğlu, fotoğraflarla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düğün konvoyunu kestik, damat beyden bahşişi kaptık. Melis ve Ahmet'e ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Güzel adetlerimizi sürdürmek, nesilden nesile aktarmak gerek" ifadelerini kullandı.
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