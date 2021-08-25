İzinsiz pankart asan kişiye saldıran zanlı serbest bırakıldı
|25 Ağustos 2021 22:46
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Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ağustos'ta Semir Yapıcı'nın işe gitmek üzere Hürriyet Mahallesi Rüya Sokak'taki evinden çıktığı sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğramasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden biri olduğu belirlenen A.S.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildiği, diğer 2 firarinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
- Olay
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "ÖfkeliGençTürkler" adlı bir grubun, kentin farklı yerlerinde "Hudut Namustur" ve "Ülkemde Mülteci İstemiyorum" yazılı pankartları asmaları ve bunları bazı sosyal medya hesaplarından paylaşmalarına ilişkin çalışma başlatmıştı.
Polis ekipleri, 16 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonda aralarında Semir Yapıcı'nın da bulunduğu 6 kişiyi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Semir Yapıcı, 21 Ağustos'ta evinin önünde 3 kişinin sopalı saldırısına uğramış, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.
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