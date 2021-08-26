https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2021 \ 2021 yılı toplu sözleşmeleri

Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı

Sağlık hizmet kolundaki toplu sözleşme hükmü gereğince döner sermaye ödemesi, 375 sayılı KHK'ya göre verilen ek ödemeden düşük olan tüm tabip dışı personelinin ek ödemeleri 2022 ve 2023 yıllarında yüzde 20 artırımlı ödenecek
26 Ağustos 2021 00:05
+Aa- Yazdır
Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı

25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan toplu sözleşme mutabakatının sağlık hizmet kolu bölümünde şu hüküm yer almaktadır:

"İlave ek ödeme puanı
MADDE 45- (1) 4 üncü ve 5 inci maddelerin birinci cümlelerinin uygulanmasında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlenen ek ödeme oranları %20 artırımlı uygulanır."

Burada atıfta bulunulan 4. madde Sağlık Bakanlığındaki tabip dışı personeli, 5. madde ise üniversite hastanelerinde görevli personeli ve Adli Tıp'ta görevli personeli kapsamaktadır.

Mutabakatta yer alan metne göre, döner sermaye ödemesi, 375 sayılı KHK'ya göre verilen ek ödemeden düşük olan tabip dışı personelin 375'e verilen ek ödemeleri 2022 ve 2023 yılları boyunca yüzde 20 artırımlı olarak ödenecektir. Döner sermeye ek ödemesi, 375 sayılı KHK'ya göre verilen ek ödemesinden fazla olan personel ise %20 artırımlı düzenlemesinden yararlanamayacak.

Hali hazırda, hekim dışı sağlık personeli sabit ek ödeme olarak yaklaşık 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişen oranlarda sabit ek ödeme almaktadır.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Büro kolundaki bazı kamu personelinin mali haklarındaki 7 yeni artış
25 Ağustos 2021 21:00		 Sağlık personelini kapsayan toplu sözleşmede neler değişti?
25 Ağustos 2021 18:00
Şef'lerin özel hizmet tazminatında artış var mı?
25 Ağustos 2021 13:33		 Genele yönelik toplu sözleşmede hangi maddeler yeni, hangi maddeler eski!
25 Ağustos 2021 13:30
Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda yapılan hangi düzenlemeler yeni!
25 Ağustos 2021 11:30		 Toplu sözleşmedeki yüzde 1 örgütlenme düzenlemesi neyi kapsıyor?
24 Ağustos 2021 22:03
Memur Sen'den 42 maddelik sözleşme açıklaması
24 Ağustos 2021 02:07		 Sağlık Sen uzlaşılan maddeleri açıkladı
23 Ağustos 2021 23:55
Bem Bir Sen, Toç Bir Sen, Ulaştırma Memur Sen, Birlik Haber Sen varılan uzlaşma maddelerini açıkladı
23 Ağustos 2021 23:33		 Diyanet hizmet kolundaki kazanımlar açıklandı
23 Ağustos 2021 23:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:49 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:31 - Türkiye'den, Venezuela'da sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı00:05 - 60 yaş üstü öğretmenler hangi durumda idari izinli sayılacak?00:05 - Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı00:01 - Türkiye'de sendikacılığın kara günleri00:01 - 26 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
23:53 - Ebeveynler yüz yüze eğitim sürecinde nelere dikkat etmeli?23:52 - Ankara'da 2 bin 30 sikke ele geçirildi23:46 - İtfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı23:40 - 'Mazeret tayini çıkmayanlar tercihte bulunduğu il emrine atanacak'23:33 - Sedef Kabaş'ın iddiasına CB Danışmanı'ndan açıklama23:25 - Pfizer, üçüncü doz Kovid-19 aşısının antikor seviyesini üç kattan fazla artırdığını duyurdu
23:21 - FDA, BioNTech'in tartışmasız kullanılabileceğini teyit etti23:03 - Bu bitkiler sayesinde bal üretimi iki katına çıkıyor23:01 - Günde 10 kilometre yürüyerek 6 bin lira kazanıyor22:58 - Girişimci ev hanımı iki yılda ürettiği yurt dışına açıldı22:55 - Psikiyatri kliniğinde dehşet: 2 yaralı
22:46 - İzinsiz pankart asan kişiye saldıran zanlı serbest bırakıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı
60 yaş üstü öğretmenler hangi durumda idari izinli sayılacak?
Türkiye'de sendikacılığın kara günleri
26 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'den, Venezuela'da sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deodorant 3
keçi gibi inat 2
eylül 2
ben de senden korkuyorum 2
Biraz hüzün kokmalı insan 1
Konuşacak bir şeyin kalmaması 3
şoka girmek 1
aydın ölmez çiçeği 1
denizde pitbull saldırısı 2
görme engelli yürüme yolu 1
SON İLANLAR
İstanbul Üsper 13 İşçi Alacak
Tunceli Akpazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri 5 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park 4 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi 24 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 55 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam