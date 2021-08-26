Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı
|26 Ağustos 2021 00:05
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25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan toplu sözleşme mutabakatının sağlık hizmet kolu bölümünde şu hüküm yer almaktadır:
"İlave ek ödeme puanı
MADDE 45- (1) 4 üncü ve 5 inci maddelerin birinci cümlelerinin uygulanmasında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlenen ek ödeme oranları %20 artırımlı uygulanır."
Burada atıfta bulunulan 4. madde Sağlık Bakanlığındaki tabip dışı personeli, 5. madde ise üniversite hastanelerinde görevli personeli ve Adli Tıp'ta görevli personeli kapsamaktadır.
Mutabakatta yer alan metne göre, döner sermaye ödemesi, 375 sayılı KHK'ya göre verilen ek ödemeden düşük olan tabip dışı personelin 375'e verilen ek ödemeleri 2022 ve 2023 yılları boyunca yüzde 20 artırımlı olarak ödenecektir. Döner sermeye ek ödemesi, 375 sayılı KHK'ya göre verilen ek ödemesinden fazla olan personel ise %20 artırımlı düzenlemesinden yararlanamayacak.
Hali hazırda, hekim dışı sağlık personeli sabit ek ödeme olarak yaklaşık 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişen oranlarda sabit ek ödeme almaktadır.
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