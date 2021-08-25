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Psikiyatri kliniğinde dehşet: 2 yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde psikiyatri kliniğinde iki kişi bıçaklanarak yaralandı.
|25 Ağustos 2021 22:55
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Gemlik Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde öğleden sonra meydana gelen olayda, ilaç yazdırmak için sıra bekleyen T.A.S. isimli şahıs, klinikte sıra bekleyen başka bir vatandaşla tartışmaya başladı.
Tartışma kavgaya dönüştü. Hastanedeki vatandaşlar kavgayı önlemeye çalışsa da başarılı olamadı. T.A.S., sıra beklerken tartıştığı hastayı ve bir kişiyi daha bıçakla yaraladı.
Yaralılardan biri sırtından, diğeri de baldırından yaralandı. İki yaralı da tedavi altına alındı. Zanlı, elinde bıçakla çevrede dolanırken, hemşirenin araya girmesiyle bıçak elinden alındı.
Ardından hastane polisi zanlıyı gözaltına alarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Zanlının sorgusu devam ediyor.
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